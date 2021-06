Il problema del display verde di Xiaomi torna a far tremare e questa volta sembra che la “vittima” sia il pannello AMOLED di Xiaomi Mi 11 Lite, uno degli ultimi mid-range della compagnia cinese. Andiamo a vedere le varie segnalazioni e a scoprire che cosa sta succedendo in queste ore.

Il problema del display verde colpisce anche il pannello AMOLED di Xiaomi Mi 11 Lite: ecco cosa sta succedendo

Lanciato in Europa e in Italia a fine marzo, il dispositivo ha debuttato sia in versione 4G che 5G, in modo da adattarsi alle esigenze di ognuno. Uno smartphone di tutto rispetto, che di certo si fa apprezzare (qui trovate la nostra recensione), ma il guaio è sempre dietro l'angolo. Stando a varie segnalazioni da Reddit Xiaomi Mi 11 Lite soffre di un problema ormai tristemente noto ai Mi Fan: il display AMOLED del dispositivo diventa verde e sono presenti varie macchie e flash. Ovviamente è bene specificare che si tratta di un difetto riguardante alcune unità e in molteplici luoghi, quindi niente panico.

Come anticipato non è la prima volta che osserviamo un difetto del genere su uno smartphone Xiaomi: tra i più recenti troviamo Mi Note 10 Lite e Mi A3. Comunque è bene specificare che questo tipo di problema si è verificato anche con altri brand, come nel caso di OnePlus (in varie occasioni) e perfino Cupertino.

Nonostante possa sembrare un difetto relativo all'hardware, stando alle segnalazioni di vari utenti il servizio clienti di Xiaomi ha specificato che si tratta di un problema software, il quale verrà corretto tramite un aggiornamento. Anche voi avete riscontrato questo problema con il display del vostro Xiaomi Mi 11 Lite?

