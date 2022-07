C’è un nuovo vivo da 80W sul web: sarà ancora serie Y?

Di recente abbiamo visto sul mercato vivo Y77 5G, il primo della serie con ricarica a 80W, che è andato a completare un catalogo di un brand che ad oggi ha almeno uno smartphone con tale ricarica in ogni gamma. Sul web però è spuntato un nuovo smartphone con questo tipo di potenza e forse con specifiche tecniche da medio gamma: di cosa si stratta?

vivo V2220A è il nuovo smartphone da 80W: serie S o serie T?

A mostrarci lo smartphone vivo con numero modello V2220A è la certificazione 3C, che certifica proprio una ricarica a 80W per questo dispositivo. Da qui, il dubbio per quale modello e a quale serie appartenga si estende e diventa interessante. Facciamo però un passo indietro.

Il primo smartphone con tale ricarica è stato vivo X Note, poi abbiamo visto la serie X80 e a seguire S15 Pro, T2 (non ancora presentato) e per ultimo vivo Y77 5G. Insomma, il brand, comprendendo anche iQOO con Neo 6, ha letteralmente completato tutti gli slot delle varie serie che si ritrova. Dunque, considerando che gli esperti del settore e i leaker lo indicano come un prodotto di fascia media, possiamo aspettarci che sia proprio mirato alla serie Y o alla serie T.

Purtroppo, le conoscenze in merito al nuovo dispositivo vivo terminano qui, ma considerando che è approdato anche sul TENAA, siamo sicuri che troveremo ulteriori novità a breve, dove capiremo qualcosa di più.

