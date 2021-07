Samsung Galaxy S20 soffre di problemi di schermo verde: che cosa sta succedendo | Video

Tante le segnalazioni in merito alla famiglia Samsung Galaxy S20, affetta da un problema di schermo verde denominato Green Screen of Death: andiamo a vedere che cosa sta succedendo e come si manifesta questo particolare fenomeno che sta scombussolando non poco gli utenti in possesso di uno degli ex flagship della casa asiatica.

Death Screen of Death per Samsung Galaxy S20: problemi di schermo verde per gli ex flagship

Per prima cosa sembra che l'intera famiglia possa essere colpita dal difetto ma in particolar modo si registrano casi legati a Samsung Galaxy S20+ e S20 Ultra: nella quasi totalità dei casi il display inizia a mostrare dei disturbi che peggiorano progressivamente. Il risultato finale è uno schermo completamente bianco o verde e quindi inutilizzabile. Da qui la dicitura Green Screen of Death dato che con lo schermo tinto di verde, il Samsung Galaxy S20 colpito è più utile come fermacarte che come telefono.

Un moderatore del forum ufficiale di Samsung ha suggerito di avviare il dispositivo in modalità provvisoria per effettuare il ripristino ai dati di fabbrica; la procedura serve a poco dato che il difetto continua a mostrarsi.

Al momento Samsung non si è ancora esposta riguardo questo particolare problema che sta colpendo vari modelli della sua ex gamma top. Ovviamente per ora si tratta di un numero limitato di unità affette da questo difetto ma comunque le segnalazioni non mancano, con tanto di foto e video. Insomma, il problema ci sarebbe eccome e non sembra trattarsi di un qualcosa legato al software; quasi sicuramente il fenomeno è di natura hardware e in questo caso la soluzione più ovvia potrebbe essere la sostituzione del display.

