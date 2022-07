Saldi estivi Welock, serrature smart a -20%: la sicurezza di casa è nelle mani giuste

Welock dà il via ai saldi estivi offrendo molte delle sue serrature smart ad un prezzo scontato del 20%. Un'ottima occasione, dunque, per dotare la propria abitazione – e non solo – di una misura di sicurezza in più e rendere più difficile infiltrazioni indesiderate.

Saldi estivi di Welock: tante serrature smart in offerta ad un prezzo scontato del 20%

Forse vi starete chiedendo per quale motivo dovreste acquistare una serratura intelligente? Beh, la risposta è molto semplice: queste aggiungono qualche livello di sicurezza in più alla porta della propria abitazione o dell'ufficio, proprio perché ne consentono l'apertura e la chiusura solo se si è in possesso di una chiave crittografica che autorizza lo sblocco. Una chiave di sblocco potrebbe essere un PIN, una password, l'autenticazione attraverso lo smartphone, la lettura dell'impronta digitale e altre modalità.

Ora, per chi ne sente oggi parlare per la prima volta, sappiate che Welock è un'azienda leader del settore, che è riuscita a farsi conoscere e apprezzare per l'aver realizzato serrature smart di buona qualità, dotate di tecnologie avanzate e di una pratica applicazione attraverso la quale gestire in modo intuitivo la chiusura e lo sblocco delle porte.

Come anticipato, in occasione dei saldi estivi, sul sito ufficiale dell'azienda è possibile acquistare una o più serrature smart ad un prezzo scontato del 20%.

Tra i modelli in sconto troviamo Welock Fingerprint Electronic Smart Door Lock Cylinder SECBR, la serratura smart che può essere sbloccata con impronta digitale, ora in offerta a 147.20€ anziché 184€. O ancora, l'Electronic Smart Door Lock Cylinder with Keypad PCB41, che supporta lo sblocco tramite PIN o telefono, in offerta a 135.99€ anziché 166.99€. E tanti altri modelli che potrete trovare sul sito. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

