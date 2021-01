Carl Pei se ne va da OnePlus: abbiamo la data del nuovo brand

Mentre fioccano le indiscrezioni in merito ai prossimi modelli della serie 9, si torna a parlare di Carl Pei, storica figura legata a OnePlus. Il co-fondatore ha lasciato l'azienda ad ottobre, spiegando in una lunga lettere i motivi che l'hanno spinto verso questa decisione. Non è passato poi troppo tempo ma sembra che l'ex di OP sia già pronto a tornare in campo: niente paura perché non sembra che sia previsto alcun passaggio alla concorrenza.

Aggiornamento 19/01: si avvicina il giorno del debutto del nuovo brand di Carl Pei. Ve ne parliamo a fine articolo.

Carl Pei, ex di OnePlus, svela i piani per il futuro

Dopo aver spiegato le motivazioni che lo hanno portato all'allontanamento da OnePlus, Carl Pei ha previsto una lunga pausa per rilassarsi e soprattutto passare del tempo con i familiari. Comunque, quando un persona è abituata ad essere sempre dinamica e in movimento è davvero difficile mettere da parte le proprie idee per troppo. E infatti ecco che arrivano i primi dettagli sul futuro del dirigente.

In fondo, non dimentichiamo che lo stesso Pei ha confermato ad ottobre di essere già pronto ad una nuova avventura e in questo caso si tratterà di un'impresa tecnologica che punta all'audio. Lo storico co-fondatore di OnePlus ha già raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti iniziali, fondi che andranno ad alimentare una start-up che sarà svelata a inizio 2021.

Tra gli investitori troviamo Tony Fadell (l'ingegnere a capo dei progetti iPod), lo YouTuber Casey Neistat, il co-fondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e tanti altri. Carl si è detto entusiasta di tale fiducia e promette un approccio “aggressivo” per questa nuova realtà. La sede centrale della start-up sarà a Londra, presso una struttura che ospiterà il team e il lato Ricerca e Sviluppo.

Abbiamo la data di presentazione | Aggiornamento 19/01

Poche ore fa è arrivato l'annuncio da parte di Carl Pei: è tutto pronto per il lancio della sua nuova creature. Di questo “misterioso” brand non sappiamo ancora molto: non c'è un nome, non c'è un logo, non c'è una mission ma c'è la data di presentazione. Il giorno X sarà il prossimo 27 gennaio, data in cui finalmente scopriremo tutto (?) sulla nuova strada intrapresa dall'ex capo di OnePlus. Per l'occasione, è stato anche lanciato un giveaway che permetterà agli utenti interessati di partecipare per poter vincere un MacBook Air M1.

We’ll announce our new brand on the 27th and feeling grateful for all the support we’ve gotten thus far. Received M1 #MacBook Air for the team, and thought of doing a #giveaway for our community. To enter:

1) RT & Follow @getpeid

2) ➡️ https://t.co/jdguWn8s1B Ends Jan 31. pic.twitter.com/vxPeQN8TKH — Carl Pei (@getpeid) January 18, 2021

Rimane ancora un alone di mistero su cosa aspettarsi, ma in precedenza Carl ha tenuto a specificare che il progetto è “molto di più” che semplici cuffie. Le indiscrezioni parlano di qualcosa di più importante che riguarderebbe produzione musicale e addirittura una piattaforma di streaming. Dispositivi come cuffie e simili sarebbero più una “scusante” per questi obiettivi, più che l'obiettivo vero e proprio. Lo stesso Wired UK ipotizza un legame fra l'azienda di Carl Pei e Spotify, anche se è ancora presto per dirlo. Insomma, sembra che ci sia una forte dose di ambizione in tutto ciò e noi siamo veramente curiosi di scoprire cosa ci aspetta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu