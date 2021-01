Xiaomi Mi Notebook 14 IC è ufficiale, stavolta con fotocamera integrata

Torniamo a parlare di Xiaomi Mi NoteBook 14, laptop dal prezzo accessibile lanciato sul mercato Global (in India) lo scorso ottobre: questa volta il terminale torna nella sua incarnazione IC, con design e specifiche praticamente invariate ed una sola differenza (che per alcuni potrebbe essere vitale).

Xiaomi Mi NoteBook 14 IC ufficiale: che cosa cambia con il nuovo laptop

Design e display

Proprio come il modello precedente ci troviamo alle prese con un dispositivo dal corpo in metallo, leggero (15.5 Kg) e di dimensioni compatte (323 x 228 x 17.95 mm). Il display di Xiaomi Mi NoteBook 14 è un'unità da 14″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e rapporto in 16:9. L'unica differenza rispetto alle versioni lanciate lo scorso ottobre è rappresentata dalla presenza di una webcam integrata nella cornice superiore, appena sopra il pannello.

Per amor di precisione è bene tracciare la storia di questo notebook: il Mi NoteBook 14 altro non è che la versione Global del cinese RedmiBook 14. Come il cugino targato Redmi, il portatile è arrivato sul mercato indiano senza fotocamera: Xiaomi ha incluso una webcam in confezione, in modo da ovviare alla cosa. Quindi il “nuovo” Xiaomi Mi NoteBook 14 IC è la riedizione dei precedenti Mi NoteBook e RedmiBook 14, questa volta con una fotocamera integrata.

Scheda tecnica

Così come per il design, anche la scheda tecnica non offre sorprese. Ancora una volta troviamo un terminale mosso dal processore Intel Core i5-10210U, con grafica Intel 620 e NVIDIA MX250. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM DDR4 a 2.666 MHz e storage SSD da 256/512 GB. La batteria è un'unità da 46 Wh che promette, a detta dell'azienda, fino a 10 ore di autonomia.

Lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.1 A, un ingresso USB 2.0, una porta HDMI ed un ingresso mini-jack per le cuffie ed il microfono. Il sistema operativo è Windows 10 Home Edition mentre l'audio si affida a due speaker da 2W (con supporto DTS).

Xiaomi Mi NoteBook 14 IC: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Xiaomi Mi NoteBook 14 IC è di circa 496€ al cambio attuale (43.999 rupie indiane) per la versione da 8/256 GB mentre per il modello da 8/512 GB si sale a circa 564€ al cambio. Al momento non è dato di sapere quando arriverà nei vari store il nuovo terminale low budget con fotocamera integrata.

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo: nel frattempo vi lasciamo con un'offerta dedicata a RedmiBook Pro con i5-10210U, 8/512 GB ed NVIDIA MX 250. Manca la webcam ma tutto il resto è al posto giusto ed il prezzo non è niente male! NB: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

