Mancano poche ore al debutto del nuovo top di gamma OnePlus 8T (qui trovate tutto quello che c'è da sapere) ma la compagnia cinese non sembra intenzionata a fermarsi qui. Sarebbero previsti anche due mid-range (più avanti nel corso del mese) mentre il flagship sarà accompagnato dalle nuove cuffie Buds Z e da una possibile versione speciale del modello Nord. Tanta roba, eppure le cose potrebbero cambiare molto presto per il brand. Le ultime indiscrezioni, infatti, riferiscono che Carl Pei avrebbe lasciato OnePlus. Il motivo? Cominciare una nuova avventura! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Carl Pei avrebbe lasciato OnePlus: tutto quello che sappiamo (ma manca ancora una conferma ufficiale)

Carl Pei, insieme a Pete Lau, rappresenta una figura chiave di OnePlus: i due, infatti, hanno contribuito enormemente a trasformare l'azienda da una semplice startup ad uno dei brand più apprezzati del panorama Android. Ormai OP è conosciuta a livello globale ed i passi avanti compiuti sono stati enormi. Nonostante ciò, sembra che Carl Pei sia in procinto di lasciare OnePlus. Le prime avvisaglie sono arrivate tramite gli screenshot che vedete in alto: si tratta di alcuni presunti promemoria interni all'azienda.

Il documento mostra la leadership completa della compagnia e Carl Pei manca all'appello. Il dirigente, prima a capo della divisione Nord ora non figura e al suo posto trova spazio Emily Dai (precedentemente responsabile delle operazioni di OP India). I colleghi di AndroidPolice hanno cercato invano di avere delle risposte da un portavoce del brand, ma quest'ultimo si è chiuso in sé stesso.

Una smentita avrebbe significato tanto, mentre il silenzio… beh, sappiamo tutto cosa significhi. Le indiscrezioni continuano grazie a varie testate che svelano altri retroscena: Carl Pei avrebbe già lasciato OnePlus nelle ultime settimane, anche se l'azienda non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale.

Inoltre sembra che il dirigente abbia lasciato il brand per dedicarsi ad un'altra impresa, secondo una fonte vicina. Ovviamente al momento mancano tutti i dettagli del caso ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Nel frattempo vi ricordiamo che la vicenda somiglia un po' a quanto accaduto con Pete Lau di recente: tuttavia, in questo caso il CEO e fondatore è diventato vice presidente di OPPO, ma continuerà ad occuparsi di OnePlus. Sarà lo stesso con Pei o ci sarà un addio definitivo?

