Il primo smartphone del brand di Carl Pei, ex volto di OnePlus, è stato lanciato ufficialmente. Tuttavia la confusione è ancora tanta e parecchi utenti non sanno ancora come fare per mettere le mani sul dispositivo, complice il sistema ad inviti proposto in alcuni paesi. Di conseguenza, in questo articolo andremo a vedere come fare per accaparrarsi il tanto chiacchierato hype phone: andiamo a scoprire dove comprare Nothing Phone (1) in Italia!

Nothing Phone (1): dove comprare lo smartphone dell'hype, senza alcun sistema ad inviti

Forme squadrate, una scocca trasparente ed tante luci LED posteriori: un design unico per uno smartphone ormai sulla bocca di tutti, figlio dell'ex di OnePlus Carl Pei. Il dispositivo offre uno stile “essenziale”, è dotato di un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 10 bit e 120 Hz, monta un sensore ID ad ultrasuoni sotto lo schermo ed è mosso dallo Snapdragon 778G+. Non mancano una fotocamera da 50 + 50 MP con OIS e grandangolo, un modulo selfie da 32 MP ed una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 33W (wireless 15W). E ora che abbiamo concluso in nostro riepilogo passiamo al soldo: dove comprare Nothing Phone (1)? Niente paura perché non avrete bisogno di partecipare ad alcun sistema ad inviti: continuate a leggere senza timore!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sul primo smartphone targato Nothing un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al debutto del dispositivo.

Amazon

WindTre

Il nuovo Nothing Phone (1) è disponibile negli store fisici e nel portale online di WindTre, sia a rate e in un'unica soluzione. Lo trovate direttamente in questa pagina.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al primo smartphone di Nothing.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il