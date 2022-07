A tutta creatività con l’incisore Ortur Laser Master 3, ora più conveniente che mai

Grazie a Ortur Laser Master 3, potete dare dare libero sfogo alla vostra creatività e dare vita a tanti sfiziosi progetti fai-da-te. Questo incisore laser, ad esempio, può essere utilizzato per realizzare decorazioni, strutture e modellini o per personalizzare qualcosa. Il tutto ad un prezzo che diventa ancora più accessibile grazie alle diverse promozioni dedicate.

Ortur Laser Master 3 per un fai-da-te facile e professionale: tutte le offerte disponibili

Ortur Laser Master 3 è un incisore modulabile, ciò significa che parte delle sue componenti possono essere smontate e sostituite con pezzi che si ritengono più adatti a un determinato tipo di stampa.

Il suo cuore è rappresentato dal modulo LU2-10A da 10W che garantisce un'elevata potenza e velocità di incisione (20.000 mm/min) su centinaia di tipi di materiali come il legno, la carta e il cartone, il metallo, la pelle e l'acrilico; mentre la tecnologia Air Assist integrata offre un migliore effetto e un più profondo taglio.

La macchina è dotata di una tecnologia che permette di incidere direttamente l'immagine originale sulla superficie di stampa, eliminando dunque la necessità di convertire l'immagine statica nel formato Gcode. Ciò si traduce in tempo di realizzazione molto più brevi e in un processo di incisione decisamente più pratico.

Ortur Laser Mster 3 dispone poi di sette diverse tecnologie di sicurezza che fanno in modo che né l'utente né l'incisore possano danneggiarsi. Queste comprendono, tra le altre cose, il blocco di sicurezza con una chiave specifica, il rilevamento del movimento anomalo e il monitoraggio dell'alimentazione e della corrente.

Infine, grazie all'app dedicata, è possibile collegare l'incisore laser allo smartphone per mandare in stampa foto e progetti archiviati sul proprio dispositivo personale.

Ortur Laser Master 3 può essere acquistato in offerta lancio ad un prezzo molto conveniente grazie ai codici sconto dedicati! I negozi che lo offrono in sconto sono diversi. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Il sito ufficiale ORTUR, inoltre, vi offre anche uno sconto del 50% sulla piattaforma di incisione laser LEP 1.0. Tutto quello che dovrete fare è inserire il codice coupon “LEP50OFF” al momento del checkout.

Oltre ad offrire questo potente incisore laser ad un prezzo scontato, MadeTheBest premia i primi acquirenti offrendo loro alcuni gadget in regalo: 2 paia di auricolari Bluetooth per i primi 30 ordini; dal trentesimo al cinquantesimo ordine si riceverà un multimetro; e un Engraving Basic Tools Set dal 50° ordine in poi.

Ma non finisce qui. MadeTheBest sta offrendo un super Set con OLM3, DEWALLIE Rotary Roller e DEWALLIE Air Pump ad un prezzo scontato di 123€; e ha lanciato un giveaway sul suo gruppo Facebook con il palio una gift card del valore di 500$, un laptop Dell e un ventilatore.

Quest'ultimo e-commerce, invece, regala ad ogni acquirente un pacchetto consumabile del valore di 100$. Con l'acquisto dell'incisore laser si prenderà automaticamente parte ad un'iniziativa con in palio un ordine gratuito.

