Xiaomi Auto sarà mostrata ad agosto? L’azienda risponde ai rumor

Un recente rumor anticipa una grande novità per la casa di Lei Jun. Xiaomi Auto potrebbe essere protagonista di un evento a stretto giro ed essere già mostrata al pubblico. Sarà davvero così? Manca davvero così poco per mettere gli occhi sulla vettura elettrica del brand cinese? L'azienda ha risposto in via ufficiale per togliere qualsiasi dubbio!

Xiaomi Auto in arrivo già ad agosto? Arriva la smentita ufficiale

Da alcune ore stanno circolando varie voci sul social cinese Weibo, riprese anche da alcuni media asiatici. In base a quanto dichiarato da una fonte interna sembra che Xiaomi svelerà la sua auto elettrica durante il mese di agosto. Sarà Lei Jun – carismatico fondatore del brand – in persona ad alzare il sipario sul primo prototipo della vettura e durante lo stesso mese cominceranno tutta una serie di test. Sarebbe davvero bellissimo scoprire finalmente quale sarà il design della prima automobile targata Xiaomi: peccato che quanto annunciato sia in realtà fake.

La smentita ufficiale è arrivata direttamente da Xiaomi, con un breve comunicato rilasciato alle testate cinesi. La presunta fonte interna sarebbe in realtà inaffidabile: non è previsto alcun annuncio su Xiaomi Auto durante il mese di agosto.

Come sappiamo bene – si tratta di informazioni confermate dall'azienda – la produzione in serie ed il debutto della vettura avverrà nel corso del primo semestre del 2024. Manca quindi un bel po' di tempo e ne passerà di acqua sotto i ponti prima di poter vedere effettivamente un vero prototipo. Nel frattempo possiamo consolarci con un'unità utilizzata da Xiaomi per testare la guida autonomia: non si tratta di un'auto del brand ma potrebbe darci un indizio del possibile stile scelto dalla casa di Lei Jun.

