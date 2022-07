Realme sta per lanciare il suo primo monitor: l’ecosistema si espande

Il prossimo 26 luglio, Realme alzerà il sipario su una nuova serie di dispositivi, tra cui i tanto vociferati Watch 3 e Pad X. Il colosso tecnologico, tuttavia, starebbe in realtà preparando un più grande evento di lancio nel corso del quale debutteranno altri prodotti dell'ecosistema Realme. Pronti a scoprire quali?

Non solo Watch 3 e Pad X: in arrivo anche il primo monitor di Realme ed altri accessori

Non sono voci di corridoio: gli indizi provengono dal profilo Twitter di Realme, dove l'azienda ha condiviso i primi dettagli sul tanto atteso evento che avrà luogo tra qualche giorno.

L'evento #HeyCreatives si terrà in India il prossimo 26 luglio e sarà trasmesso in streaming tutto il mondo attraverso i canali social dell'azienda. L'evento è stato annunciato con una serie di teaser che ci offrono un assaggio di ciò che Realme presenterà, e questi includono molti altri dispositivi rispetto ai già vociferati Watch 3 e Pad X.

Le immagini, infatti, mostrano un'anteprima di un nuovo misterioso schermo (con tanto di claim “espandi la tua visione“); si tratta a tutti gli effetti del primo monitor targato Realme. Dall'immagine si può notare la presenza di un pannello decisamente sottile, con un sostegno che pare inclinabile (ma non regolabile in altezza). Non sappiamo i dettagli sulle dimensioni ma è probabile che si tratti di un modello da 24″ o da massimo 27″ (è un'ipotesi, ovviamente). Avremo poi il debutto degli auricolari TWS Buds Air 3 Neo e dei nuovi auricolari cablati.

Dunque, oltre al prossimo smartwatch Realme Watch 3 e al tablet che probabilmente giungerà sul mercato con una nuova serie di accessori (Smart Keyboard e Stilo), l'azienda ha tanti altri prodotti in serbo per il mercato indiano – e sappiamo che ciò potrebbe significare, con buone probabilità, che tutti questi nuovi dispositivi arriveranno prossimamente anche in Europa.

Per scoprire più dettagli sui prossimi prodotti Realme, tuttavia, non dovremo attendere il giorno dell'evento: il primo appuntamento è infatti fissato al 18 luglio, quando l'azienda si presuppone svelerà le prime caratteristiche. Dopodiché l'evento vero e proprio si terrà il 26 luglio: durante la presentazione verrà svelato tutto suoi nuovi prodotti dell'ecosistema del brand.

