Realme Pad X Global confermato dal sito: l’arrivo è imminente

Nelle scorse ore abbiamo assistito al lancio del nuovo tablet del brand asiatico, il primo destinato al mercato cinese. Un dispositivo che alza il tiro rispetto ai modelli presentati in occidente (Pad e Pad Mini), anche se fa a meno della connettività (per il 5G bisognerà attendere il prossimo giro). Ma il nuovo Realme Pad X arriverà anche in versione Global? La risposta arriva niente meno che dal VP della compagnia.

Aggiornamento 13/07: si torna a parlare del lancio del Realme Pad X Global, che ora è stato confermato anche dal sito ufficiale. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme Pad X sarà lanciato in versione Global: dita incrociate per l'Europa!

Il solito Madhav Sheth, VP di Realme, ha pensato bene di stuzzicare i fan indiani del brand e nel farlo appare chiaro quale sarà il prossimo dispositivo in arrivo. Realme Pad X sarà lanciato in versione Global, a partire dall'India: le tempistiche non sono state rivelate, ma è probabile che il debutto sia previsto a stretto giro. Il fatto di cominciare a parlare del terminale non è un caso e vari insider puntano ad una presentazione già nel corso del mese di giugno.

Chiarito che Pad X uscirà fuori dalla Cina, resta l'altra incognita: lo vedremo anche in Europa? Purtroppo non ci sono ancora conferme, quindi bisognerà pazientare. Tuttavia potremmo ipotizzare un lieto fine: in fondo gli attuali tablet low budget di Realme sono stati accolti bene da noi, quindi non è del tutto irreale pensare che possa arrivare anche il nuovo modello con Snapdragon 695 (qui trovate il nostro approfondimento dedicato al dispositivo).

Il debutto di Realme Pad X Global è vicino, ma è stato spostato | Aggiornamento 16/06

Realme Pad X, quanto meno la sua versione Global, inizia pian piano a configurarsi relativamente alla sua data di uscita. Qualche giorno fa si era parlato di un lancio previsto per la metà di giugno 2022 ma, dalle ultime voci, pare proprio che il discorso si protrarrà più a lungo. Nulla di preoccupante, ovviamente, visto che si tratterebbe di una data intorno al prossimo 10 luglio 2022, ma è chiaro che un lancio ritardato ad esempio in India, rallenta anche quello europeo.

Realme Pad X 5G launching in India before 10 July, 2022.



Thanks .@KaroulSahil for info.#realme #realmePadX — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 15, 2022

Passando alle configurazioni che arriverebbero, sembra saranno disponibili tutte le colorazioni lanciate in patria, quindi la le versioni Glowing Grey e Glacier Blue che il modello più sportivo Racing Green. Per i tagli di memoria dovremmo avere due varianti, da 4/64 GB e da 6/128 GB.

Realme Pad X Global sarà presto sul mercato: conferma ufficiale | Aggiornamento 13/07

Dopo circa un mese dagli ultimi aggiornamenti, Realme Pad X è stato confermato dal brand anche in versione Global, dunque lo ritroveremo definitivamente fuori dalla Cina. Il sito ufficiale riporta non solo l'avvento della Realme Pen ma anche la conferma del chipset Snapdragon 695, che nell'accezione indiana del brand è riportato come 5G. Di norma sarebbe una cosa naturale dato che il SoC Qualcomm ha un modem 5G, ma in Cina non viene affatto specificato, dunque il dubbio resta. Non conosciamo ulteriori dettagli sulla data ufficiale, ma sappiamo che arriverà presto, magari insieme a Realme Watch 3.

