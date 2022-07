Ortur Laser Master 3 è l’incisore per professionisti e principianti: dove comprarlo al miglior prezzo

Dopo il successo di Laser Master 2, Ortur ha lanciato il suo nuovo incisore laser. È passato un bel po' di tempo dal debutto sul mercato dell'ultimo dispositivo a marchio Ortur, mesi che il team dell'azienda ha dedicato a un'intensa attività di studio, ricerca e sviluppo, così da realizzare il miglior incisore laser di sempre. In effetti, Ortur Laser Master 3 compie numerosi passi avanti rispetto il modello precedente, tanto dal punto di vista della velocità quanto da quello della precisione, della sicurezza e dell'innovazione.

L'ultima offerta Ortur dimostra il reale impegno dell'azienda nel fornire prodotti laser premium che siano di facile utilizzo a prezzi accessibili.

Dove comprare Ortur Laser Master 3 al miglior prezzo

Chi ci segue da un po' di tempo saprà che questa non è la prima volta che parliamo di Laser Master 3, il più recente incisore laser a marchio ORTUR. Questa potente macchina può essere acquistata in offerta ad un prezzo lancio molto competitivo: si tratta di un dispositivo adatto sia agli utenti più esperti che ai neofiti!

Grazie a Ortur Laser Master 3, potrete incidere tutto quello che desiderate in modo semplice, preciso e veloce su diversi tipi di materiali come legno, carta/cartone, metallo, pelle e acrilico. Il nuovo modulo laser LU2-10A da 10W garantisce un'elevata potenza di incisione e di raffreddamento, mentre una testina laser ottimizzata assicura i migliori risultati a 20.000 mm/min, offrendo tempi di stampa dimezzati rispetto ad altri prodotti del genere.

La macchina vanta una scheda madre ESP-Pro-v2.4 all'avanguardia progettata con interfacce I/O bidirezionali, mentre il processo di stampa e altre operazioni possono essere facilmente controllati dall'app Laser Explorer, una piattaforma professionale e, grazie alla sua interfaccia utente semplice ed intuitiva, è adatta anche a chi è alle prime armi.

Non mancano poi le tecnologie volte a preservare la sicurezza tanto dell'incisore laser quando di chi ne sta facendo utilizzo. Queste comprendono il blocco di sicurezza con una chiave specifica, rilevamento del movimento anomalo e il monitoraggio dell'alimentazione e della corrente. Inoltre, trattandosi di una macchina modulabile, è compatibile con una serie di accessori opzionali già in commercio e con altri che verranno rilasciati in futuro, come il modulo LEP 1.0 che fornisce un maggiore supporto per la conduzione del fumo e il fissaggio.

Come anticipato, Ortur Laser Master 3 è disponibile in diversi Store online: in ogni caso, l'incisore laser è in offerta lancio ad un prezzo decisamente interessante, grazie ai codici sconto dedicati! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Il codice coupon sopra elencato vi offre uno sconto di 95€, mentre usando il codice “LEP50OFF” potrete ottenere il 50% di sconto sulla piattaforma di incisione laser LEP 1.0.

MadeTheBest offre alcuni gadget in regalo. Per i primi 30 ordini, si riceveranno 2 paia di auricolari Bluetooth del valore di 89$. Dal trentesimo al cinquantesimo ordine si riceverà un multimetro; mentre dal cinquantesimo in poi si riceverà un Engraving Basic Tools Set del valore di 25.99$. Oltre ciò, si segnala la possibilità di ottenere il super Set contenente OLM3, DEWALLIE Rotary Roller e DEWALLIE Air Pump con uno sconto di 123€; e quella di partecipare ad un giveaway sul gruppo Facebook con il palio una gift card del valore di 500$, un laptop Dell e un ventilatore.

SinisMall, invece, offre pacchetti consumabili del valore di 100$ e la possibilità di essere selezionati per vincere un ordine gratuito.

Articolo sponsorizzato.

