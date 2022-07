Ortur Laser Master 3 è il nuovo incisore laser potente e debutta già in sconto con Coupon

Ortur ha lanciato Laser Master 3, il nuovo incisore laser molto più potente, preciso e sicuro e che può incidere diversi tipi materiali in una manciata di minuti. Se siete alla ricerca di una potente macchina per dare vita a tutte le vostre idee, che sia di facile installazione/utilizzo e che non costi un occhio della fortuna, Ortur Laser Master 3 potrebbe essere la soluzione giusta. Perché? Scopriamolo insieme!

Ortur Laser Master 3, l'incisore laser che darà vita a tutte le vostre idee debutta ad un prezzo già scontato su SinisMall

Se non siete del mestiere, forse vi starete chiedendo per quale motivo dovreste mai acquistare un incisore laser. Se siete delle persone creative, in realtà, non esiste motivo per cui non farlo: questa macchina vi permette di dare ampio sfogo alla vostra immaginazione e dare vita a tutte le idee che custodite nella vostra testa. Può essere utilizzata per realizzare decorazioni per pacchetti regalo, per la casa, per creare strutture e modellini o per personalizzare qualcosa.

Ortur Laser Master 3 permette di fare tutto questo in modo semplice, preciso e veloce. Il nuovo incisore promette un'esperienza migliore con il suo potente modulo laser da 10W, che può incidere in tempi molto rapidi su diversi tipi di materiali come legno, carta/cartone, metallo, pelle e acrilico. Con una velocità di incisione massima da 20.000 mm/min, Ortur Laser Master 3 può incidere su legno in appena un minuto, ad esempio. Un'altra caratteristica importante riguarda il funzionamento tramite app (disponibile su Android e iOS): anche se il computer dovesse bloccarsi, il lavoro continuerà senza intoppi.

E per quanto riguarda la sicurezza? Sappiamo che l'utilizzo di un incisore laser può essere pericoloso, ma in che modo Ortur Laser Master 3 cerca di proteggere tanto chi utilizza la macchina quanto la macchina stessa? Offrendo ben sette tipologie di protezione tra cui:

Blocco di sicurezza con una chiave specifica, senza la quale nessuna operazione sarà possibile;

con una chiave specifica, senza la quale nessuna operazione sarà possibile; Rilevamento del movimento , una serie di sensori procederanno con l'arresto dell'incisore se viene rilevato un movimento anomalo;

, una serie di sensori procederanno con l'arresto dell'incisore se viene rilevato un movimento anomalo; Monitoraggio dell'alimentazione e della corrente, per cui la macchina è in grado di rilevare qualsiasi comportamento anomalo del sistema di alimentazione e procedere con l'arresto per mantenere le sue componenti al sicuro.

Ok, tutto magnifico, ma quanto costa Ortur Laser Master 3? Rispetto altri incisori laser, questa macchina conserva un prezzo più abbordabile e debutta su Sinismall con uno sconto di 100$ grazie al codice coupon dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre le occasioni non finiscono qui: lo store ha lanciato anche una simpatica iniziativa che permette di accedere ad alcuni premi. Per prima cosa, dopo l'ordine del nuovo incisore laser tutti potranno ottere vari materiali per un valore di 100$. Inoltre lasciando un commento sulla pagina Facebook dello store si potrà partecipare all'estrazione di alcuni premi.

Basterà semplicemente effettuare l'ordine, iscriversi al gruppo Facebook di Sinismall e condividere i tuoi lavori realizzati con Ortur Laser Master, insieme alla prova dell'ordine. È possibile votare i lavori più interessanti e i tre con il numero maggiore di “Mi piace” riceveranno i seguenti premi, ossia: un rimborso completo dell'ordine; una piattaforma per incisione laser Ortur oppure (nel caso del terzo classificato) un modulo Air Assist, un nuovo prodotto del brand Ortur in arrivo ad agosto.

Articolo sponsorizzato.

