Amazon ti regala 10€ da spendere per i Prime Day: ecco come fare

Il Prime Day è entrato nel vivo e per l'occasione Amazon regala un buono sconto del valore di 10€: ecco come fare per partecipare all'iniziativa promozionale e ricevere questo piccolo bonus da utilizzare per i vostri acquisti durante questo particolare (ed attesissima) festa degli sconti!

Come ricevere un buono sconto di 10€ su Amazon: festeggia al meglio i Prime Day!

Ma come funziona la nuova iniziativa di Amazon per il Prime Day? Il funzionamento è semplicissimo: basterà effettuare una ricarica di almeno 100€ sul proprio account Amazon. In questo modo si riceverà un buono sconto di 10€. La promozione è valida per i primi 14.000 clienti Prime che aderiscono all'iniziativa ma bisogna avere un account attivo da almeno 12 mesi; inoltre non dev'essere stata fatta alcuna ricarica negli ultimi 36 mesi. Tirando le somme, si tratta di un'offerta interessante dedicata a chi non ha mai usufruito della ricarica dell'account.

Ora che abbiamo visto come fare per ricevere un buono sconto di 10€ di Amazon, vi lasciamo con la pagina dedicata all'iniziativa per maggiori dettagli. Infine ricordiamo che la promo sarà valida fino alle ora 23.59 del 13 luglio. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

