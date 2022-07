L’auto elettrica Xiaomi in foto: al via i test per la guida autonoma

Alcuni mesi fa la compagnia di Lei Jun ha lasciato tutti di stucco annunciando una novità degna di nota: la prima auto elettrica di Xiaomi si farà e i lavori sono già in corso (sotto la supervisione del carismatico CEO della compagnia). Ovviamente ci vorrà ancora del tempo e nel frattempo qualcuno si è divertito ad immaginare come sarà la prima vettura del brand. Ma non si vive di sola fantasia: Xiaomi Auto fa un piccolo passo avanti e alcune immagini dal vivo ci mostrano il primissimo prototipo utilizzato per i test del sistema a guida autonoma.

Xiaomi Auto elettrica a guida autonoma: le immagini dal vivo dell'unità di prova

Xiaomi Self-Driving Test Car, questo il nome dell'unità avvistata negli scatti dal vivo. Si tratta quindi non di un vero e proprio prototipo dell'automobile elettrica di Xiaomi ma di un'unità di prova utilizzata per testare il sistema a guida autonoma del brand cinese. È bene sottolinearlo ancora una volta: questo potrebbe non essere il design definitivo dell'auto di Xiaomi (anzi, potrebbe benissimo essere una vettura di un altro brand utilizzata per l'occasione, ipotesi quanto mai plausibile); tuttavia potrebbe darci alcuni indizi sulla strada intrapresa dalla casa di Lei Jun.

L'automobile non presenta loghi o dettagli riguardanti il brand; si tratta di una soluzione sportiva dal look accattivante ed aggressivo. L'unità di prova monta un sensore LiDAR sul tetto, un modulo chiave che serve a fornire una visione 3D dell'ambiente circostante. Purtroppo non emergono altri dettagli.

Il debutto dell'auto elettrica Xiaomi è atteso per il 2024 ma nel corso dei prossimi mesi dovremmo conoscere qualcosina in più sulla vettura (almeno per quanto riguarda il design o parte di esso).

