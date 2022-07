Nothing Phone (1) ufficiale: l’hype phone arriva in Italia

Oggi è il grande giorno per Nothing Phone (1), il primo smartphone della compagnia dell'ex di OnePlus Carl Pei. Dopo aver debuttato nel mondo delle cuffie true wireless con le Ear (1), Nothing ha così reso ufficiale il suo ingresso nel mercato telefonico. E lo ha fatto con uno smartphone che non punta tanto alla fascia alta del settore, quanto alla volontà di distinguersi, specialmente sotto il profilo estetico. Perciò vediamo quali sono le sue novità, fra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Nothing Phone (1) ufficiali: tutte le novità

Design e display

Nothing Phone (1) porta avanti lo stile estetico delle succitate cuffie, contraddistinguendosi per l'adozione di una scocca trasparente. Si tratta di una caratteristica che rappresenta il marchio di fabbrica del brand, una manifestazione tangibile “dell'essenziale”. Il frame perimetrale dalle forme squadrate, poi, è realizzato in alluminio riciclato, in un mercato che tenta di essere sempre più green. Il tutto in dimensioni di 159,2 x 75,8 x 8,3 mm per 193 grammi con certificazione IP53.

Il retro trasparente permette di intravedere alcuni dei componenti interni, oltre all'altra principale peculiarità di Nothing Phone (1). Sto parlando della Glyph Interface, cioè una serie di strisce composte da 900 LED posizionate sia intorno alla fotocamera (con uno stile simile a quello adottato da OPPO) che in alto a sinistra e nella parte inferiore. Una caratteristica senz'altro inedita e mai vista su uno smartphone e che potete apprezzare in un video hands-on dedicato.

Non solo un bonus estetico ma anche funzionale, potendo fungere da LED di notifica (personalizzabile), da torcia e per comunicare lo stato della ricarica. Dietro c'è anche un piccolo LED rosso, che si accede per comunicare che sta venendo registrato un video con la fotocamera.

Passando alle caratteristiche del display, Nothing Phone (1) ha un pannello AMOLED HDR10+ 10-bit da 6,55″ Full HD+ (2.400 x 1080 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, fino a 1.200 nits e protezione Gorilla Glass 5 (sia davanti che dietro). Il display è caratterizzato da uno design piatto (quindi niente bordi curvi) e non ha il “mento”, espressione che in gergo tecnico significa l'assenza di un bordo inferiore pronunciato e quindi una simmetria con quelli circostanti. Inoltre, questo pannello integra un sensore ID a ultrasuoni, più efficace rispetto a quelli con tecnologia ottica.

Specifiche tecniche

Il resto delle specifiche tecniche di Nothing Phone (1) vede come protagonista lo Snapdragon 778G+, SoC a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,5 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 642L. Lato memorie abbiamo 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio d'archiviazione (non espandibile). La batteria è un'unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (il caricatore non è in confezione), con ricarica wireless a 15W (anche inversa a 5W). Il reparto connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e GPS a doppia banda.

Passando al comparto fotografico, Nothing Phone (1) ha una doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.88-2.2, completa di sensore Sony IMX766 con OIS e grandangolare Samsung GN1 da 114°. Frontalmente c'è spazio per un sensore punch-hole Sony IMX471 da 32 MP f/2.45, e non mancano speaker stereo per la fruizione audio.

Software

Dal punto di vista software, Nothing Phone (1) si basa su Android 12, ma la vera novità è rappresentata dall'interfaccia proprietaria scelta dalla compagnia. Un po' come avvenne per la OnePlus degli esordi, la UI si chiama Nothing OS ed è caratterizzato da un look minimal che ben si sposa con la filosofia del brand. A muovere l'interfaccia grafica è l'inedito Nothing Launcher, che abbiamo provato per voi, e non sono presenti app pre-installate al posto di quelle di Google.

Nothing promette un'esperienza veloce, fluida e personale, nonché una soluzione basata su un ecosistema aperto, in modo da collegare ed integrare facilmente sia i prodotti Nothing che quelli di terze parti (Carl Pei ha fatto l'esempio dell'integrazione con l'app Tesla). Inoltre, Nothing ha sviluppato un widget per gli NFT, con cui gli utenti potranno visualizzare la propria collezione. L'azienda promette 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza (rilasciati ogni 2 mesi).

Nothing Phone (1) – Prezzo e data di uscita

Nothing Phone (1) viene lanciato al prezzo di listino di 499,99€ per la versione da 8/128 GB (solo nella colorazione Nera), 529,99€ per la 8/256 GB e 579,99€ per la 12/256 GB. Sarà disponibile dal 21 luglio sul sito ufficiale, e Nothing ha confermato che lo smartphone sarà disponibile anche in Italia su Amazon e nei negozi fisici WindTre.

