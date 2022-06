Nothing Phone (1) non avrà “mento”: svelati nuovi dettagli

Da quando Carl Pei se n'è andato da OnePlus, molte persone (noi compresi) sono curiosi di scoprire come sarà questo Nothing Phone (1). L'attenzione della community è stata attirata con le Nothing Ear (1), cuffie TWS che sono state in grado di distinguersi dalla massa per la loro estetica ricercata. E sarà proprio l'estetica uno dei cavalli di battaglia, se non quello principale, del primo smartphone con cui l'azienda entrerà ufficialmente a far parte del mercato mobile. Lo smartphone è stato recentemente svelato “per errore” dalla stessa Nothing, che in queste ore è tornata a parlarne concentrandosi sulle sue caratteristiche principali.

L'azienda rimarca la volontà di stupire con la costruzione di Nothing Phone (1)

Partiamo da quello che già sapevamo: Nothing Phone (1) sarà uno smartphone con SoC Snapdragon: non conosciamo ancora il modello, ma per i leak sarà lo Snapdragon 7 Gen 1 o il meno recente Snapdragon 778G. In ogni caso, non sarà un top di gamma ed è fisiologico per una startup che non vuole rischiare di bruciarsi con un prodotto sì premium ma che potrebbe rivelarsi troppo costoso per una clientela ancora poco avvezza al brand. D'altro canto, sappiamo anche che Nothing Phone (1) sarà dotato di ricarica wireless, feature che solitamente troviamo sugli smartphone di fascia alta.

Una caratteristica che sarà rimarcata dalla scocca trasparente, che cercherà di valorizzare la componentistica interna come accaduto proprio con le suddette cuffie. Nothing ha ribadito la volontà di essere originali e distaccarsi dai design che vediamo ripetuti su molti degli smartphone in circolazione. A tal proposito, la compagnia ha svelato su Twitter che il suo primo telefono non avrà il “mento”, espressione che in gergo tecnico significa l'assenza di un bordo inferiore pronunciato.

A recap of what's officially out there:

– Recycled aluminum mid-frame ♻️

– Transparent back 🪟

– Wireless charging 🔋

– @Qualcomm Snapdragon processor 🐉

– Bonus: no chin 📐

– Announcement date coming (very) soon⏱️ — Nothing (@nothing) May 30, 2022

Con l'avvento degli smartphone full screen, molti modelli hanno ottimizzato unicamente le cornici laterali e superiore. Il motivo è puramente tecnico, visto che in basso sono presenti componenti delicati e difficili da ottimizzare (come i connettori del display). Il risultato è che la cornice in basso tende a essere più grossa delle altre, creando un effetto asimmetrico poco gradevole agli occhi dei più pignoli. Così non sarà per Nothing Phone (1), che come lo spesso citato iPhone porterà sul piatto un look simmetrico. Inoltre, la compagnia ci tiene a far sapere che per il frame laterale verrà utilizzato l'alluminio riciclato. Nel tweet viene specificato che la data di lancio verrà annunciata a breve, anche se ci dovremmo già conoscerla assieme al prezzo.

