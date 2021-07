Nothing Ear (1): un leak svela le fattezze delle cuffie TWS

Dopo l'avventura a bordo di OnePlus, Carl Pei si è distaccato e ha fondato un nuovo marchio: Nothing. Un nome che fa molto hipster, anche perché la mission stilata per questa nuova azienda è ambizioso. I dettagli sono ancora fumosi: già all'epoca con OnePlus, Carl Pei ci ha abituato ad un tipo di comunicazione che gioca molto sul vedo/non vedo. Mettendo insieme gli indizi, quello che traspare è una società che punta ad offrire un ecosistema di prodotti e servizi nel settore audio. Ma in concreto, quali saranno i prodotti in vendita?

Aggiornamento 18/07: un leaker ha postato in rete un'immagine che ci mostra come saranno fatte le Nothing Ear (1). Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Ecco come saranno le cuffie TWS Nothing Ear (1)

In occasione di un'intervista rilasciata a Bloomberg, l'ex co-fondatore di OnePlus ha sottolineato come gli accessori audio siano al centro dell'attenzione di Nothing. Ed uno dei primi prodotti saranno cuffie wireless, il cui lancio avverrà nel corso dell'estate. Durante i mesi successivi del 2021, poi, ci saranno altri prodotti, ma su di essi cala ancora il mistero. “Inizieremo con prodotti più semplici, auricolari wireless. Avremo più prodotti durante l'anno, non solo prodotti audio, e alla fine vogliamo che questi dispositivi comunichino tra loro“.

Per il momento, Nothing può sembrare molto fumo e niente arrosto. Di dispositivi audio, anche prodotti da aziende ben più blasonate, ce ne sono a bizzeffe, perciò vorremmo capire in che modo si differenzieranno. Ma prima di pronunciarci in merito bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Le cuffie Nothing sono in ritardo

Il 2021 si sta rivelando un anno difficile quando si parla di lanciare prodotti. Fra gli effetti della pandemia e la crisi dei semiconduttori, numerose aziende si stanno ritrovando costrette a ridimensionare la disponibilità dei prodotti o a ritardarne l'arrivo sul mercato. A queste si aggiunge adesso Nothing: le prime cuffie arriveranno più tardi rispetto alla tabella di marcia annunciata. Nel corso di maggio, il patron Carl Pei aveva anticipato che le cuffie Nothing sarebbero arrivate durante giugno, ma così non sarà.

A month ago we announced that ear (1) would be revealed in June. We’re near the finish line and there are a few things left to finalize. For this reason @Nothing ear (1) will now come out a bit later this summer. Your support and patience mean the world to us. More updates soon! — Carl Pei (@getpeid) June 18, 2021

Le cuffie Nothing ear (1) hanno finalmente una data di uscita

Firsts are always special. Our first product. Our first launch event. The first real chance for us to show the world what Nothing is about. #SoundOfChange arrives on 27 July. https://t.co/0vD6qpGqR9 #ear1 pic.twitter.com/LjSqlzNMTA — Nothing (@nothing) June 29, 2021

Quando sembrava che numerosi problemi potessero rallentare di molto il lancio del primo prodotto del brand di Carl Pei, ecco che finalmente apprendiamo la data di presentazione delle cuffie di Nothing. Infatti, le Nothing ear (1) ottengono una data di lancio che il marchio ha fissato per il prossimo 27 luglio 2021, molto probabilmente a Londra. Questo si ricollega alla precedente notizia che questo prodotto verrà venduto non solo su Flipkart in India, ma anche da Selfridges proprio nella capitale britannica. Insomma, la curiosità adesso ha motivo di diventare “hype” grazie ad una data di uscita più vicina di quello che si pensava.

Nothing ear (1): prezzo equo e novità interessanti

Dopo aver paventato l'idea che potessero arrivare chissà quando, le cuffie wireless di Nothing, le attese ear (1), non solo hanno una data di uscita confermata, ma anche un prezzo ufficiale. E a comunicarcelo è proprio il fondatore della nuova start up, Carl Pei. L'ex fondatore di OnePlus ha spiegato che gli auricolari TWS costeranno 99€, che per la visione del brand sono più equi che convenienti, anche perché spingeranno molto sui canali di vendita online.

Oltre ad avere una caratteristica ormai comune come la cancellazione del rumore attiva, si avverranno anche di una qualità costruttiva importante, complice anche la scocca trasparente del prodotto.

Nothing guarda all'esclusività: StockX primo store a vendere le cuffie | Aggiornamento 14/07

It is the first line of code, the first demo tape. It is #the100. The first ever Nothing #ear1 products drop exclusively on @StockX on 19 July. https://t.co/2pdpCjmx6E#SoundOfChange pic.twitter.com/Ha6UZp3Kcz — Nothing (@nothing) July 14, 2021

Manca sempre meno al debutto delle Ear (1), con Nothing che sta organizzando la vendita di lancio di quelle che sono sicuramente tra le cuffie più attese dell'anno. E proprio per questo, ad aumentare il grado di esclusività del prodotto, il brand di Carl Pei ha annunciato che la vendita delle prime 100 unità avverrà su StockX fino al 21 luglio 2021.

Per chi non lo sapesse, StockX è uno degli store più esclusivi del globo, noto anche soprattutto per le numerose offerte che portano vari prodotti ritenuti esclusivi e di alto livello a cifre molto importanti. Fortunatamente, nel caso delle Ear (1) non dovrebbe essere così, ma è chiaro che sarà piuttosto complesso accaparrarsele da subito in quello spazio dedicato. Tra l'altro, possiamo intravedere anche un dettaglio della custodia di queste cuffie, che sembra seguire la stessa filosofia della scocca trasparente delle stesse.

Immagine leak | Aggiornamento 18/07

Il dettaglio intravisto con la notizia riguardante la collaborazione con StockX è adesso un'immagine più concreta. Postata sui social da un leaker di settore, abbiamo la chance di vedere più nel dettaglio come saranno fatte le Nothing Ear (1).

🎧NOTHING EAR-1🎧

So, here is the image of the Case of the upcoming Ear-1 (showing the positioning of the earphones). I guess, the white layer will hide the circuit and the battery of the case, as contact points to earphones are also coming from that white part only.#NothingEar1 pic.twitter.com/KUJloIUFec — Ayush Verma (@iayush_ayush) July 15, 2021

Vediamo confermato l'utilizzo di un look particolare, a partire dal case trasparente che ospite le due cuffie per il trasporto e la ricarica. Al centro c'è una sorta di texture a pallini che sembrerebbe essere in plastica opaca. Ma le protagoniste sono le due cuffie, il cui design sembra essere quindi differente da quello dei primi bozzetti. Sembra che le cuffie TWS saranno di tipo in-ear, oltre che caratterizzate da accenti rosso e nero, probabilmente ideati per aiutare a capire quale sia la destra e quale la sinistra.

