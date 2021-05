C'è un nuovo player nell'hardware mobile in città ed è ad opera di Qualcomm. Infatti, il chipmaker americano ha annunciato il nuovo chipset 5G medio-top gamma Qualcomm Snapdragon 778G, che potrebbe essere il grande rivale del nuovo Dimensity 900 di MediaTek, scopriamone le caratteristiche.

Snapdragon 778G: tutto sul nuovo chipset Qualcomm

Fratello minore del SoC a 5 nm 780G, il nuovo Snapdragon 778G guarda a smartphone che si elevano di poco sopra ai mid-range, e infatti è equipaggiato con una CPU Kryo 670 Octa-Core Cortex-A78 fino a 2.4 GHz, mentre per la GPU abbiamo una Adreno 642L con supporto a Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+ e HDR10. Quanto alle potenzialità, uno smartphone dotato di questo chipset può avere un pannello con risoluzione massima Full HD+ e refresh rate fino a 144 Hz, ma anche una profondità di colore fino a 10-bit e gamma colore Rec2020.

Per quanto riguarda l'AI, abbiamo il motore di sesta generazione Hexagon 770. Per il gaming mobile, è presente anche la funzione Snapdragon Elite Gaming. Snapdragon 778G inoltre è dotato di un interessante ISP Spectra 570, che supporta una camera singola fino a 192 MP, dual camera fino a 36 + 22 MP e tripla camera fino a 22 MP per sensore. Lo stesso processore d'immagine supporta poi la cattura fotografica HDR HEIF/HEIC 10-bit, autofocus AI, riduzione del rumore multi-frame, slow motion 720p/240 fps, HDR10/10+/HLG.

Passando infine alla connettività, è presente il modem X53 5G con sistema RF in grado di raggiungere i 3.3 Gbps. Presente inoltre il supporto all'mmWave ed al sub-6 GHz. Non manca poi il supporto a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dual-Band, USB 3.1 e Type-C. Per lo sblocco con impronta digitale non manca la tecnologia Qualcomm 3D Sonic e Sonic Max. Chicca finale, il supporto al nuovo standard Quick Charge 5, superiore al 4+ presente sul 780G.

Quale sarà il primo smartphone con il 778G?

Ora, spiegato cosa possiamo ottenere con il nuovo Snapdragon 778G, ci si chiede: ma qual è il primo smartphone ad essere equipaggiato? Non ci sono informazioni ufficiali, ma è molto probabile che possa debuttare sul chiacchierato Honor 50, che si pensava fosse equipaggiato con un presunto 775G mai presentato e quindi i rumor convergono ora sul nuovo e sopracitato SoC.

