Ufficiale: Nothing Phone (1) arriverà in Italia, ma c’è un “ma”

Se avete seguito le notizie attorno a Nothing Phone (1), allora potreste esservi imbattuti nei dubbi attorno alla sua disponibilità in Italia. Dubbi che adesso si dissolvono nell'aria, visto che la compagnia ha dato la conferma ufficiale della sua commercializzazione nella nostra nazione. Una commercializzazione che però non si svolgerà in maniera tradizionale, ma in collaborazione con l'operatore telefonico WindTre.

Nothing Phone (1) sarà venduto anche in Italia in collaborazione con WindTre

Ecco il comunicato ufficiale di WindTre:

“Siamo felici di proporre in esclusiva l’opportunità di acquistare Nothing Phone (1) presso la nostra rete vendita, diffusa su tutto il territorio nazionale. Nothing sta portando una ventata d’aria fresca nel settore consumer tech e, con questa collaborazione, la nostra azienda si conferma ancora più vicina alle esigenze dei clienti grazie a soluzioni innovative capaci di migliorare le loro attività quotidiane.“

Una scelta, quella di vendere Nothing Phone (1) con WindTre, che si scontra con quanto fatto finora. Come avvenne con la OnePlus degli esordi, Nothing ha infatti lanciato un sistema a inviti per poter acquistare lo smartphone, oltre a venderlo all'asta su StockX. Fatto sta che in Italia i negozi WindTre saranno gli unici negozi fisici dove poterlo acquistare. Niente informazioni sul prezzo, che ovviamente rimarrà un mistero fino al giorno della presentazione di Nothing Phone (1), che si terrà il prossimo 11 luglio; ma se foste curiosi, è trapelato il costo che avrebbe in Europa. Le vendite partiranno dal 12 luglio, per uno smartphone che dovrebbe avere le seguenti specifiche:

Display AMOLED HDR10+ da 6,55″ Full HD+ a 90/120 Hz

a Lettore d'impronte nello schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 778G+

8/12 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria

di memoria batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 45W e wireless (inversa)

con ricarica rapida 45W e wireless (inversa) doppia fotocamera da 50+8 MP con OIS e grandangolare

con OIS e grandangolare selfie camera da 32 MP

sistema operativo Android 12 con Nothing OS

