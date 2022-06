Ecco quanto costerà Nothing Phone (1) in Europa

È sempre più vicino il giorno d'esordio di Nothing Phone (1), il primo capitolo della serie di smartphone da parte della neonata azienda di Carl Pei. L'ex patron di OnePlus ha deciso di sfidare nuovamente il mercato telefonico, questa volta con uno smartphone che punta non a essere un flagship killer bensì uno smartphone più originale del solito. Per esserlo, le caratteristiche fondanti sono due: il design trasparente à la Ear (1) e la Glyph Interface, cioè le luci LED che ne contraddistinguono la parte posteriore. Alla luce di ciò, un leaker ha svelato su Twitter quello che dovrebbe essere il prezzo di listino in Europa per la prima creazione targata Nothing.

Il prezzo di Nothing Phone (1) è stato svelato, e a qualcuno potrebbe non piacere

Secondo quanto postato da Mukul Sharma, Nothing Phone (1) dovrebbe essere proposto nel nostro continente al prezzo di 469,99€ per la 8/128 GB, 499,99€ per la 8/256 GB e 549,99€ per la 12/256 GB. Inoltre, il leaker conferma che lo smartphone sarà acquistabile anche in un bundle che comprenderà le cuffie TWS Nothing Ear (1) per un costo aggiuntivo di 97€. Informazioni che trapelano grazie alle pagine prodotto comparse prima del previsto (probabilmente per errore) su Amazon.

Nothing Phone (1) + Nothing Ear (1) bundle

8+128GB: €469.99 (Rs 38,773.90)

8+256GB: €499.99 (Rs 41,249.56)

12+256GB: €549.99 (Rs 45,378.57)

Do note that the Indian pricing is likely to be lower than this.#Nothing #NothingPhone1 pic.twitter.com/iBKfYmr043 — Mukul Sharma (@stufflistings) June 30, 2022

Ricordiamo che, secondo quanto trapelato finora, Nothing Phone (1) dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6,55″ Full HD+ a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 45W e wireless (anche inversa), doppia fotocamera da 50+8 MP con OIS e grandangolare e selfie camera da 32 MP. Alla luce di ciò, probabilmente il prezzo risulta sopra la media, se si considera che in Italia Moto Edge 30 (Snap 778G+) si trova sotto i 400€ o Realme GT Master Edition (Snap 778G) si trova sotto i 300€. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti.

