Nothing Phone (1): 100 unità speciali all’asta su StockX prima del lancio

L'attenzione intorno al primo smartphone di Nothing, cioè Phone (1), a seguito dell'annuncio della data di uscita è sicuramente altissima. Ma la cosa potrebbe farsi ancora più clamorosa con l'annuncio della messa all'asta dei primi 100 modelli, in edizione limitata e numerata, sullo store di StockX, eCommerce notoriamente alimentato proprio dall'hype di cui vive il brand di Carl Pei.

Nothing Phone (1): ecco quando saranno all'asta le 100 unità speciali su StockX

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Limited edition #the100 units, laser engraved from 1 to 100. Only on StockX: https://t.co/is6LgzVocl pic.twitter.com/M3ywtuSsZn — Nothing (@nothing) June 16, 2022

Come nasce la proposta di Nothing? Come ricorderete, i primi modelli in assoluto delle Ear (1), le cuffie TWS del brand e primo prodotto lanciato in assoluto da quest'ultimo, arrivarono in anteprima e all'asta proprio su StockX. Per chi non lo sapesse, è un eCommerce che basa molto le sue offerte tramite un sistema di aste per accaparrarsi prodotti, spesso indumenti, che spesso e volentieri aumentano a sproposito il loro valore grazie alla macchina dell'hype.

Ecco, Nothing Phone (1) sarà proprio soggetto ad una di queste aste, con soli 100 pezzi disponibili in edizione limitata e numerati. In base a cosa? Il numero di riferimento si riconduce alle varie offerte arrivate. In pratica, la migliore offerta riceverà l'unità 001/100 e così via. Cosa vuol dire questo? Che lo smartphone di Nothing potrebbe arrivare a costare, nel sistema di aste, cifre ben più superiori di quanto potrebbe costare sul mercato.

Questo avverrebbe anche perché l'asta partirà, in tutto il mondo, il prossimo 21 giugno 2022 alle ore 10:00 italiane fino al prossimo 23 giugno 2022 alle 9:59. Quindi, quasi due settimane prima della presentazione di Nothing Phone (1), fissata per il 12 luglio 2022. Non sarà difficile dunque vedere modelli arrivare sopra il migliaio di euro, quando poi magari potrebbe avere un prezzo, secondo leak e specifiche tecniche che trovate nel nostro approfondimento, non superiore ai 500€. Insomma, se Carl Pei aveva intenzione di attirare l'attenzione, potrebbe esserci riuscito eccome.

