Huawei Tag ufficiale: è lui lo smart tag alternativo a Apple e Samsung?

Qualche mese fa, Huawei aveva introdotto nel mercato Global S-Tag, un tag activity tracker, il primo per il brand, dedicato agli sportivi. Ebbene, stavolta ha presentato quello che è effettivamente il primo rilevatore di posizione, cioè Huawei Tag, che può essere definito il primo vero smart tag dell'azienda.

Huawei Tag: tutto sul nuovo smart tag del brand

Huawei Tag, nel suo design, si presenta con una forma sì tondeggiante, ma distante dalla forma a cerchio di Apple AirTag ad esempio. Infatti, esso è costituito da una forma triangolare, pur ricordando lo smart tag di Apple, anche per disposizione del logo. Ciò che fa la differenza è la parte sottostante, visto che non è lucida ma opaca ed in bianco.

Passando alle sue caratteristiche tecniche, abbiamo uno spessore di 5.6 mm con un peso di 6 grammi. Al suo interno troviamo un modulo NFC, che grazie al sistema di rilevamento in appena 15 secondi, è utile per eventuali smarrimenti o rilevamenti. Tutto questo, assicura Huawei, è operato nella maggior privacy possibile. La durata della batteria è stimata ad un anno. Non manca il supporto all'impermeabilità IP67, così come gli accessori in similpelle.

Ma quanto costa Huawei Tag? Qui viene sicuramente il bello: infatti, il brand ha posto un prezzo di circa 15€ (99 yuan), mentre il pack da 4 ha un prezzo di circa 43€ (299 yuan), mentre gli accessori partono da circa 10€ (69 yuan). Insomma, un dispositivo più che conveniente rispetto ai competitor, ma la domanda vera è: quando Huawei porterà il suo smart tag da noi? Ad oggi purtroppo non c'è risposta.

