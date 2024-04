Moondrop MIAD-01 ufficiale: è lo smartphone per i veri amanti della musica

Quello che viviamo oggi è un mercato telefonico ben diverso da qualche anno fa, quando il panorama era composto da un numero piuttosto nutrito di produttori di smartphone di vario tipo. Come vi ho raccontato nell’editoriale “Che fine stanno facendo gli smartphone cinesi?“, un gran numero di aziende è progressivamente scomparso in favore di marchi più conosciuti e consolidati. Di tanto in tanto, però, compaiono sorprese inaspettate come questo Moondrop MIAD-01, un prodotto che farà molta gola a tutti gli audiofili.

Moondrop lancia il suo primo smartphone, MIAD-01, dedicato agli audiofili

Crediti: Moondrop

Finora Moondrop si era fatta conoscere esclusivamente nell’industria musicale, realizzando cuffie di vario tipo, sia true wireless che cablate. Adesso annuncia il suo ingresso nel settore telefonico, e lo fa con uno smartphone che vuole distinguersi dalla massa. In un catalogo fatto quasi esclusivamente di telefoni che ne sono privi, quello di Moonstone spicca per la presenza non di uno ma di ben due ingressi jack: uno da 3,5 mm a 2 Vrms e uno da 4,4 mm a 4 Vrms.

Rispetto a quello da 3,5 mm, l’ingresso da 4,4 mm apre le porte all’audio bilanciato, con cui godere di una qualità sonora migliore sfruttando cuffie ad alta impedenza. “MIAD” sta proprio per “Mobile Internet Audio Device“, sottolineandone la natura audiofila. Moondrop conferma anche la presenza di DAC di fascia alta Cirrus Logic MasterHiFi con gamma dinamica di 132 dB e SINAD di 118 dB, alimentatore LDO dedicato circuitistica con componenti in oro a sei strati.

Moonstone MIAD-01 si presenta con un look ricercato e originale, con una scocca posteriore e tasti arancioni che riporta alla mente un certo tipo di estetica tipica del Sol Levante. Le specifiche comprendono schermo curvo OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz con PWM Dimming a 1.920 Hz, SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm, 12/256 GB di memorie LPDDR4X e UFS 3.1 espandibile via microSD fino a 2 TB, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Power Delivery a 33W, USB-C 3.1, doppia fotocamera da 64 MP e fotocamera frontale da 32 MP.

Per essere una compagnia alle prese con il suo primo telefono, è apprezzabile il fatto che non paia essere il rebrand di prodotti già esistenti sulla piazza. Moondrop MIAD-01 è stato ufficialmente presentato in Cina al prezzo di 2.499 CNY, circa 321€, ma non è dato sapere se arriverà anche sul mercato Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le