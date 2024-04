Nubia Z60S Pro sarà il prossimo Camera Phone: c’è una conferma

Mentre siamo in attesa di mettere le mani sulla nuova versione speciale di Z60 Ultra in arrivo in Italia (dedicata a Van Gogh), ecco fare capolino una novità altrettanto interessante. Dopo il lancio del modello Ultra la casa cinese sarebbe al lavoro su un nuovo Camera Phone, in dirittura d’arrivo prossimamente: si tratta di Nubia Z60S Pro, già protagonista di una prima certificazione.

Nubia Z60S Pro in arrivo: cosa sappiamo sul prossimo Camera Phone del brand cinese

Z50S Pro – Crediti: Nubia

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, la compagnia lancerà un nuovo top di gamma e presumibilmente il debutto avverrà nel corso dell’estate. Il precedente Z50S Pro è stato presentato a luglio 2023, per poi arrivare in Italia a fine settembre. Probabile anche anche Nubia Z60S Pro seguirà le stesse tempistiche, ma ovviamente si tratta di un’ipotesi. Se il periodo d’uscita è incerto (ossia i mesi estivi), il nome del prossimo flagship è praticamente certo. Il dispositivo è stato certificato con la sigla NX725J ed il suo nome commerciale, quindi non resta che una conferma da parte della casa cinese.

Crediti: GizmoChina

Ma cosa possiamo aspettarci da questa novità? Al momento specifiche e design di Nubia Z60S Pro sono avvolte dal mistero ma non è poi cosi irreale pensare ad un cambio di look, come già avvenuto con Z50 Ultra e Z50S Pro. Forse ritroveremo un modulo fotografico circolare, un elemento che richiama le vecchie macchine fotografiche (magari anche con accorgimenti per la back cover, come l’utilizzo dell’ecopelle. Impossibile non aspettarsi nuovamente lo Snapdragon 8 Gen 3, mentre la grande assente potrebbe essere la selfie camera sotto lo schermo, sostituita da un sensore in un punch hole.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le