Sonos presenta la nuova app: tutti i servizi in un’unica schermata

Sonos ha presentato in questi giorni un’app totalmente ridisegnata che offre un’esperienza di streaming e riproduzione musicale semplificata, con servizi, comandi e contenuti riuniti tutti in un’unica schermata principale. L’app, resa finalmente più moderna, sarà compatibile con tutti i prodotti S2 a partire dalla seconda settimana di maggio.

La nuova app di Sonos si controlla dalla schermata principale

Crediti: Sonos

Questa nuova versione dell’app Sonos mette gli utenti al centro dell’esperienza d’ascolto, permettendo a tutti di accedere immediatamente ai propri contenuti preferiti con la possibilità di personalizzare al meglio la propria interfaccia utente sia su Android che su iOS.

“Dopo una fase di sviluppo e verifiche approfondite, possiamo affermare che la nuova app garantisce un’esperienza migliore ed è più veloce e più facile da usare. Ancora una volta, definisce un nuovo standard in termini di ascolto della musica a casa e ci dà l’opportunità di espanderci in altre direzioni e offrire nuove esperienze” ha dichiarato Patrick Spence, CEO di Sonos.

La nuova web app, compatibile con tutti i browser attuali, consente inoltre di controllare facilmente tutto il sistema, proprio come con l’app per dispositivi mobili. La web app sostituirà l’attuale controller desktop Sonos e sarà disponibile, come la nuova app per dispositivi mobili, dal 7 maggio 2024.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le