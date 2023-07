Nubia Z50S Pro ufficiale: una fotocamera così non l’avete mai vista

Di tutti i top di gamma in circolazione, Nubia Z50S Pro è uno dei più particolari, avendo una certa attenzione a far spiccare la sua fotocamera rispetto all'agguerrita competizione. Non solo multimedialità, però, perché il nuovo flagship Nubia ha tanto da dire anche nel resto della scheda tecnica, il tutto offerto a un prezzo piuttosto allettante.

Nubia Z50S Pro è il nuovo top di gamma con velleità da camera phone

Design e display

Crediti: Nubia Crediti: Nubia Crediti: Nubia

Nubia Z50S Pro è disponibile in tre colorazioni: due in ecopelle Khaki e Black Coffee e una Special Edition chiamata Mirror of Light, il cui vetro è lavorato tramite litografia laser 3D per ricreare una texture simil-marmo di Carrara. Lo smartphone misura 163,63 × 75 98 × 8,6 mm per 228 grammi; rispetto ai suoi predecessori, Nubia ha scelto di adottare uno stile estetico direttamente ispirato alle fotocamere, non solo per l'utilizzo di colori e texture ma anche e soprattutto per la fotocamera circolare posta al centro della scocca.

Ha un display AMOLED 10-bit da 6,78″ 1.5K (2.800 x 1.260 pixel) con densità di 452 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 1.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e certificazione UL contro le luci blu. Oltre ai classici tasti per volume e accensione/spegnimento, c'è anche uno slider fisico personalizzabile: lo si può usare per avviare la fotocamera, mutare le notifiche, accendere la torcia, registrare l'audio o entrare nella modalità Game Space.

Specifiche tecniche

Nubia Z50S Pro è l'ultimo top di gamma a montare lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, che rispetto alla versione standard del SoC vanta frequenze overclockate per CPU (da 3,2 a 3,36 GHz) e GPU (da 680 a 719 MHz). Ci sono poi memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile, così come una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida 80W e un sistema di dissipazione a camera da vapore da 4.233 mm2.

Il software si basa su Android 13 con MyOS 13, la connettività include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.1 e non mancano motore di vibrazione lineare X-Axis e speaker stereo DTS:X Ultra. Il pezzo forte è la tripla fotocamera da 50+50+8 MP f/1.59-2.0-2.4, comprensiva di ultra-grandangolare/macro, con FoV di 125° e distanza di 2,5 cm, e teleobiettivo 3.4x con OIS. Ma la vera particolarità di questo comparto è il sensore principale Sony IMX800 da 1/1.49″ con OIS, corredato di una lente da 35 mm il cui scopo è quello di offrire un'inquadratura simile allo sguardo umano.

Crediti: Nubia

Per alzare la qualità delle immagini c'è un sistema di lenti 1G+6P, dove l'inserto in vetro collabora al miglioramento della nitidezza; inoltre, queste lenti hanno un coefficiente di dispersione luminosa molto basso, pari a 81,6 come numero di Abbe, e c'è anche un filtro IR per ridurre i riflessi di luce. A completare il tutto c'è un sensore anti-flicker e la selfie camera da 16 MP. Ci sono novità anche per quanto riguarda la registrazione dei video, con video notturni RAW, macro 4K e time-lapse 4K e 3D Lut con vari presets AI.

Prezzo e disponibilità

Nubia Z50S Pro è disponibile in Cina al prezzo di 3.699 CNY (460€) per la variante base da 12/256 GB, salendo a 3.999 CNY (495€) per quella da 12 GB/1 TB e 4.399 CNY (545€) per quella da 16 GB/1 TB; infine, per la Mirror of Light servono 4.099 CNY (510€) per la 12 GB/1 TB e 4.499 CNY (560€) per la 16 GB/1 TB.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le