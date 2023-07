vivo X100 Pro si preannuncia un Camera Phone coi fiocchi

Entro fine anno, il brand cinese vivo lancerà la sua nuova gamma top e ancora una volta dovrebbe essere composta da ben tre modelli. Dopo le anticipazioni sul maggiore del trittico arrivano novità anche per vivo X100 Pro: ecco che cosa possiamo aspettarci dal prossimo flagship della compagnia, con alcuni dettagli sulle specifiche e il comparto fotografico.

vivo X100 Pro: un leak svela i primi dettagli su specifiche e fotocamera

X90 Pro – Crediti: vivo

Quando si parla di Camera Phone, il brand vivo è sempre sul pezzo: i suoi dispositivi di punta sono caratterizzati da fotocamera stellari e anche la gamma X100 non farà eccezione. Abbiamo dato un primo sguardo a X100 Pro+ e pare proprio che ci troveremo alle prese con un dispositivo di tutto rispetto che mira a diventare il Camera Phone del 2024. Tuttavia anche vivo X100 Pro non sarà da meno, almeno stando alle prime indiscrezioni.

Il flagship dovrebbe avere dalla sua una tripla fotocamera composta da un sensore principale IMX989 da 50 MP (con dimensioni di 1″), probabilmente accompagnato da un modulo ultra-grandangolare IMX633 da 12 MP ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (Omnivision OV64B, lo stesso che dovremmo trovate anche a bordo di OnePlus 12). Mentre il fratellone dovrebbe fare affidamento su un sensore con zoom a periscopio da ben 200 MP (realizzato in collaborazione con Samsung), vivo X100 Pro avrà un comparto meno strabiliante, ma comunque degno del titolo di Camera Phone.

X90 Pro – Crediti: vivo

Passando al resto delle specifiche note, i leak parlano di uno schermo OLED con bordi curvi, risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. La ricarica dovrebbe spingersi fino a 100W mentre a muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 9300 di MediaTek (chipset ancora inedito ma che promette grandi cose). Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare un lettore d'impronte sotto il display, speaker stereo, un sensore a infrarossi (IR) e tanto altro ancora.

Oltre a vivo X100 Pro e X100 Pro+ è previsto anche il modello base X100, ma per ora non ci sono novità al riguardo. I due flagship di partenza dovrebbero debuttare (in Cina) a fine 2023 mentre per la variante Pro+ il lancio sarebbe previsto successivamente (nel corso del primo trimestre del 2024).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le