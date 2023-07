Pad Air certificato da Google: vivo sta per sfornare un nuovo tablet

Il brand cinese vivo ha all'attivo due tablet Android ma potrebbe lanciare presto una nuova aggiunta alla serie. vivo Pad Air è stato avvistato su Google Play Console, con tanto di conferma per quanto riguarda il nome commerciale del dispositivo. Aspettiamoci quindi indiscrezioni e leak nel corso delle prossime settimane!

vivo Pad Air su Google Play Console: in arrivo un nuovo tablet per il brand cinese

Crediti: MySmartPrice / Google Play Console

Dopo il suo primo tablet vivo Pad, la compagnia cinese ha fatto il bis ad aprile, lanciando Pad 2. Si tratta di una soluzione di fascia alta, con specifiche promettenti ed un design elegante, equipaggiato con un ampio schermo LCD da 12,1″ 2.8K a 144 Hz. Insomma, un terminale pensato per l'intrattenimento e la produttività. Il prossimo tablet si chiamerà vivo Pad Air, come si evince da Google Play Console; il dispositivo è apparso nel database di Big G con il nome commerciale e la sigla PA2353.

Crediti: vivo

Purtroppo non ci sono anche dettagli sulle specifiche ma è lecito aspettarsi una versione minore di Pad 2. Quest'ultimo monta un chipset Dimensity 9000, 10.000 mAh di batteria (con ricarica da 44W), un comparto audio top (con quattro speaker) e tanto altro. Volendo fare delle ipotesi, probabilmente troveremo uno schermo più piccolo (da 10,36″) e dimensioni più compatte; resta da vedere se avremo ancora una volta un SoC MediaTek oppure se l'azienda opterà per una soluzione Snapdragon. Non appena ne sapremo di più su vivo Pad Air vi aggiorneremo con le ultime novità.

