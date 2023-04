Oltre ai pieghevoli X Flip e X Fold 2, la compagnia cinese ha rinnovato anche la sua gamma di tablet con un'aggiunta tutt'alto che scontata, dotata di uno stile elegante e buone specifiche. Volete provare la seconda generazione di tablet della casa cinese? Allora ecco dove comprare vivo Pad 2: più grande, più potente e già in vendita ad un prezzo ribassato!

vivo Pad 2: dove comprare il nuovo tablet premium

Lo schermo di vivo Pad 2 è un'unità più ampia rispetto alla generazione precedente: si passa infatti a 12,1″ con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz. Il cuore del terminale è il Dimensity 9000 di MediaTek (stavolta Qualcomm è stata messa in panchina), con una batteria da ben 10.000 mAh e ricarica da 44W.

Nel nostro approfondimento dedicato trovate tutti i dettagli del nuovo tablet; se invece preferite passare direttamente ai fatti, continuate a leggere per scoprire dove comprare vivo Pad 2!

GizTop

Lo smartphone è dotato della OriginOS 3 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

N.B. – si tratta di un preordine, con spedizione da maggio.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo vivo Pad 2.

