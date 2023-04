Dove comprare vivo X Fold 2: il pieghevole più potente!

Il primo smartphone pieghevole con l'ultimo chipset di punta targato Qualcomm è una belva di stile e prestazioni, con un occhio agli amanti della fotografia (anche grazie alla partnership con Zeiss). Non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo arrivato? Allora ecco dove comprare vivo X Fold 2, con un occhio al risparmio!

vivo X Fold 2: dove comprare il nuovo pieghevole top

Il nuovo top di gamma pieghevole è il primo della sua categoria con lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Parliamo di un flagship ibrido smartphone/tablet con uno schermo interno da 8,03″ ed uno esterno da 6,53″, entrambi AMOLED E6, batteria da 4.800 mAh e ricarica da 120W (anche wireless da 50W). Un concentrato di tecnologia e di potenza!

Per conoscere tutti i segreti del nuovo pieghevole, ecco il nostro approfondimento dedicato. Se volete passare direttamente al sodo, continuate a leggere per scoprire dove comprare vivo X Fold 2!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della OriginOS 3 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

N.B. – si tratta di un preordine, con spedizione da maggio.

Bande supportate 5G : SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66 – NSA: n38/n40/n41/n77/n78 4G : LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 – TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo vivo X Fold 2.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il