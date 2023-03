vivo X Fold 2: tutto quello che sappiamo sul nuovo pieghevole top

La compagnia cinese sta per lanciare la seconda generazione del suo top di gamma pieghevole e ancora una volta si tratterà di un dispositivo elegantissimo e potente. Andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme su vivo X Fold 2, tra specifiche tecniche, design, indiscrezioni sul prezzo e l'uscita sul mercato.

vivo X Fold 2: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di vivo X Fold 2 non dovrebbe cambiare parecchio rispetto all’attuale generazione (composta dai modelli X Fold e X Fold+): il dispositivo è stato mostrato in anteprima durante un importante evento in Cina, con uno stile familiare. Ritroviamo la fotocamera circolare e ancora una volta è presente un corpo in-fold, con uno schermo esterno ed uno pieghevole verso l’interno.

Secondo le indiscrezioni dovremmo trovare un display da 6,5” mentre all’interno ci sarebbe un’unità da 8” con risoluzione 2K. In entrambi i casi ci sarebbe un refresh rate a 120 Hz; inoltre i due schermo dovrebbero montare un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni.

Mancano ancora dettagli su misure e peso ma dalle prime immagini sembrerebbe essere più sottile rispetto ai precedenti modelli.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Trattandosi di un top di gamma, vivo X Fold 2 sarà equipaggiato con l'ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2. Parliamo quindi un una soluzione con processo produttivo a 4 nm ed una frequenza massima di 3,2 GHz (Cortex-X3), con il supporto a RAM di tipo LPDDR5X (fino a 12 GB) e storage UFS 4.0 (fino a 512 GB).

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.800 mAh con il supporto alla ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W. Lato software non mancherà Android 13, sotto forma di Funtouch OS 13.

Il comparto fotografico dovrebbe vedere tre sensori da 50 + 12 + 12 MP con un modulo principale IMX866 con OIS e due IMX633 (con ultra-wide e macro).

vivo X Fold 2 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di vivo X Fold 2 non è stata ancora svelata ufficialmente: il top di gamma pieghevole sarà lanciato ad aprile 2023 e restiamo in attesa di conoscere il giorno dell'evento. In merito al prezzo di vendita non ci sono anche leak e ricordiamo che il precedente X Fold+ è stato lanciato a partire da circa 1.300€ al cambio attuale (9.999 yuan).

Oltre al modello X Fold dovremmo assistere anche al lancio di vivo X Flip, il primo pieghevole a conchiglia della casa cinese.

