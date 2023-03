vivo X Fold 2 arriverà ad aprile: ecco il primo assaggio del nuovo pieghevole

Il nuovo smartphone pieghevole di vivo sta arrivando: dopo un primo capitolo di tutti rispetto ed una versione potenziata di quest'ultimo, la seconda generazione è ormai pronta al debutto. vivo X Fold 2 è stato mostrato durante un importante evento in Cina: non è ancora ufficiale ma ora conosciamo il design, grazie alle immagini pubblicate sui social asiatici.

vivo X Fold 2 nelle prime immagini dal vivo: ecco il nuovo smartphone pieghevole del brand

Il look di vivo X Fold 2 ricalcherà quello dei precedenti modelli ma con alcuni cambiamenti nei dettagli. La fotocamera sarà composta da un triplo modulo con flash LED, il tutto in un ritaglio circolare posizionato nell'angolo in alto a destra della scocca posteriore. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle varie caratteristiche; tuttavia sembrerebbe più sottile rispetto al passato.

Ovviamente il cuore del top di gamma pieghevole sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima soluzione di punta targata Qualcomm. La data di presentazione di vivo X Fold 2 non è stata ancora svelata ma l'evento si terrà nel corso del mese di aprile.

Quello di oggi, durante il Boao Forum for Asia 2023, è stato solo un assaggio: la compagnia cinese si è limitata a mostrare dal vivo il terminale. Per quanto riguarda le specifiche, i leak parlano di un ampio schermo interno da 8″ 2K a 120 Hz, di una capiente batteria e della super ricarica da 120W (wireless da 50W). Non mancheranno ottiche Zeiss, già confermate.

