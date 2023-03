vivo X Fold 2: il pieghevole “monstre” ha una data ufficiale

Adesso è ufficiale: vivo X Fold 2 non soltanto sta arrivando ma ha anche una data di presentazione, confermata dalla stessa compagnia sui social cinesi. Manca praticamente un mese al lancio in pompa magna del nuovo e secondo capitolo per la serie di pieghevoli che vivo ha inaugurato nell'aprile del 2022, quando vivo X Fold fece il suo esordio; a quel foldable seguì poi un capitolo intermedio nell'autunno, sostituendo il maldestro Snap 8 Gen 1 con il più a a fuoco Snap 8+ Gen 1, ma il vero successore lo scopriremo a breve.

Si avvicina il lancio ufficiale di vivo X Fold 2: ecco quando sarà presentato al pubblico

Lo ha affermato il vicepresidente Huang Tao su Weibo: vivo X Fold 2 sarà svelato ufficialmente al Boao Forum for Asia 2023, anche perché sarà il vero e proprio smartphone ufficiale dell'evento. La conferenza annuale si terrà dal 28 al 31 marzo, perciò in uno di quei giorni (probabilmente non più tardi del 28/29 marzo) lo scopriremo a 360°.

Dello smartphone pieghevole non ci sono ancora immagini render, ma il vicepresidente afferma che restituirà una “sensazione sottile e leggera“; con i suoi 6,3 mm di spessore e 311 grammi, attualmente vivo X Fold è il pieghevole più pesante di tutti con un certo distacco, considerando i 5,3 mm di spessore e i 239 grammi del nuovo pieghevole di riferimento, cioè Huawei Mate X3.

Parlando di specifiche, vivo X Fold 2 dovrebbe avere uno schermo esterno da 6,5″ e uno interno da 8″ 2K, entrambi a 120 Hz, che si contraddistinguerebbero per essere i primi ad avere un sensore ID a ultrasuoni. Il comparto tecnico comprenderebbe poi uno Snapdragon 8 Gen 2 con fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0, batteria da 4.800 mAh con ricarica ultra-rapida 120W e wireless a 50W (inversa a 10W), software Android 13 con Funtouch OS 13 e una tripla fotocamera da 50+12+12 MP con Sony IMX866 e OIS, e due Sony IMX633 per ultra-grandangolo e teleobiettivo. Ma non dimentichiamoci che all'orizzonte c'è anche vivo X Flip, il primo flip phone della compagnia asiatica.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il