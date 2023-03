vivo X Flip sempre più vicino: cosa aspettarsi dal nuovo pieghevole

Il 2023 potrebbe essere un anno molto affollato per il mercato dei pieghevoli e tra le novità in arrivo dovrebbe esserci anche vivo X Flip. Questo sarà il primo pieghevole a conchiglia del brand, dopo il successo della gamma X Fold. Le indiscrezioni si sono susseguite in modo lento ed incerto, ma ora arriva anche una panoramica delle specifiche tecniche.

vivo X Flip è in arrivo: ecco le (presunte) specifiche tecniche

Il 2023 potrebbe essere l'anno dei flip phone: ci sono vari modelli confermati mentre altri in cantiere ed alcuni sotto forma di rumor. Tecnicamente i brand che dovrebbero lanciare uno smartphone a conchiglia sarebbero i seguenti: Xiaomi, OnePlus, Motorola, Honor, senza contare il prossimo Z Flip 5 di Samsung e OPPO Find N2 Flip, fresco di lancio.

Un dispositivo parecchio quotato è vivo X Flip, il primo pieghevole a conchiglia della casa cinese.

Secondo quanto riportato dall'insider asiatico DigitalChatStation, vivo X Flip avrà dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da almeno 12 GB di RAM e 128 GB di storage. All'esterno troverebbe spazio un Second Display di grandi dimensioni, perfetto per visualizzare notifiche ed utilizzare app. Il lettore d'impronte digitali sarebbe posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Il comparto fotografico – in collaborazione con Zeiss – dovrebbe vedere protagonista un sensore principale Sony IMX866 da 50 MP, accompagnato da un ultra-wide da 12 MP. Passando all'interno del terminale, ci sarebbe una selfie camera in un punch hole centrale.

vivo X Flip (Concept)

Il display dovrebbe essere invece un'unità da 6,8″ di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Lato batteria si vocifera di un'unità da 4.400 mAh (leggermente superiore rispetto a quella di OPPO Find N2 Flip) con ricarica rapida da 44W.

L'insider offre anche alcuni indizi sull'uscita: pare che vivo X Flip debutterà nel corso del mese di aprile (in Cina) insieme al modello X Fold 2.

