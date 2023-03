Questo chip sarà vitale per i tasti elettronici di iPhone 15 Pro

Recenti rumors suggeriscono che iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbe avere dei nuovi tasti a stato solido, cioè dotati di un meccanismo elettronico che sostituirebbero quello tradizionale. Questa tipologia di tasti offrirebbero una serie di vantaggi rispetto a quelli meccanici, ma c'è una certa preoccupazione in merito al modo con cui Apple li implementerà sui prossimi melafonini. Per esempio, come faranno a funzionare correttamente a smartphone spento, se il loro funzionamento avviene elettronicamente anziché meccanicamente?

Il nuovo chip di iPhone 15 Pro e Pro Max sarà necessario per far funzionare i nuovi tasti elettronici

A rispondere a questo dubbio c'è una nuova indiscrezione che parla dell'introduzione di un nuovo chip a basso consumo, che svolgerebbe questa mansione a bordo di iPhone 15 Pro e Pro Max. Il chip avrebbe un consumo energetico bassissimo e sostituirebbe la modalità Super Low Energy attualmente affidata al SoC principale, che in questo caso sarà il nuovo Apple A17 Bionic. Questo significa che sarà questo chip a svolgere operazioni come Apple Pay, AirTag e Trova iPhone, oltre quindi a far funzionare i nuovi tasti capacitivi anche quando lo smartphone è spento o scarico.

È ancora in fase di test, perciò non ci sono ancora dettagli più specifici, ma la fuga di notizie ci fa sapere altre novità sul funzionamento di questi tasti. Oltre a essere più resistenti a usura, acqua e polvere, i tasti a stato solido aprono nuovi scenari, come la possibilità di regolare il volume in base alla pressione: più forte si preme, più il volume si alza/abbassa velocemente e viceversa; si parla della possibilità di regolarlo anche tramite scorrimento del tasto essendo un tasto unico e non più due separati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il