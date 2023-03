vivo X Fold 2 appare su AnTuTu: prestazioni da vero top di gamma

Un noto insider ha pubblicato online le prime informazioni su vivo X Fold 2, il nuovo foldable della compagnia cinese che potrebbe arrivare sul mercato nei primi mesi del nuovo anno. Il 2023, infatti, potrebbe vedere protagonista di nuovo gli smartphone della serie X di vivo.

Aggiornamento 27/03: in rete è emerso un primo benchmark su AnTuTu di vivo X Fold 2. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Prime informazioni su vivo X Fold 2: in arrivo nella prima parte del 2023?

vivo X Fold

Secondo le informazioni condivise da Digital Chat Station, noto insider in attività su Weibo, il nuovo vivo X Fold 2 offrirà uno schermo con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz, con sensore per le impronte digitali implementato sia sotto lo schermo interno e che sotto quello esterno.

Il foldable potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM, ma non ci sono ancora informazioni sui possibili tagli di memoria per quanto riguarda lo storage. Lo smartphone, inoltre, potrebbe essere dotato di una fotocamera primaria da 50 MP Sony IMX866 con OIS affiancato da un doppio sensore da 12 MP Sony IMX663.

Il dispositivo potrebbe essere davvero molto leggero rispetto agli altri pieghevoli, con un peso che potrebbe scendere addirittura sotto i 235 grammi.

Digital Chat Station suggerisce anche che il nuovo foldable di vivo potrebbe essere alimentato da una batteria dual-cell da 4.800 mAh, con supporto per una ricarica rapida fino a 120 W. Il sistema operativo, inoltre, sarà con tutta probabilità Android 13 con OriginOS 3.0.

La nuova serie X potrebbe essere arricchita anche dal primo vivo X Flip, ma al momento i dettagli su questo pieghevole a conchiglia scarseggiano e anche Digital Chat Station sembra non avere informazioni da condividere al momento.

Aggiornamento 27/03: in rete il benchmark su AnTuTu

In queste ore è trapelato in rete un primo test benchmark per il nuovo foldable di vivo che ha messo nuovamente il luce la natura da top di gamma di X Fold 2. Questo nuovo smartphone ha totalizzato sulla nota piattaforma di benchmarking un punteggio totale di 1.318.092 grazie alla potenza di Snapdragon 8 Gen 2. Nel test della CPU, il punteggio è stato di 288.246, mentre la GPU Adreno 740 ha consentito a X Fold 2 di totalizzare ben 579.982 nell'apposito test.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il