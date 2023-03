Xiaomi S10 e S10+ ufficiali: i nuovi robot aspirapolvere per le pulizie di primavera

È tempo di pulizie di primavera anche per la compagnia di Lei Jun: sul sito ufficiale Global hanno fatto capolino due nuovi robot aspirapolvere che promettono prestazioni super e la massima pulizia senza sforzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S10+ tra design, caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Xiaomi Robot Vacuum S10 e S10+ ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi aspirapolvere

In termini di design e stile, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed il fratello maggiore S10 Pro+ non fanno una piega: il look è minimale e abbastanza “solito”, in linea con quello di altri robottini della compagina cinese. Per quanto riguarda le caratteristiche interne, il modello S10 è dotato di una potenza di aspirazione fino a 4.000 PA ed un sistema di navigazione laser LDS; il dispositivo è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli tramite la sensistica a 360° posizionata nella parte superiore.

Il robot supporta la funzione di lavapavimenti (è presente un mop integrato ed un contenitore per l'acqua); ovviamente si tratta di un dispositivo smart, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app Xiaomi Home. La batteria è un'unità da 3.200 mAh e garantisce fino 130 minuti di autonomia (in modalità standard).

Ma cosa cambia con Xiaomi Robot Vacuum S10+? Il fratello maggiore è dotato di una sensoristica più avanzata, con navigazione laser e rilevamento 3D degli ostacoli. Inoltre è presente la modalità di riconoscimento dei tappeti, che identifica la presenza di questi e li eviterà durante la fase di lavaggio. A proposito del lavapavimenti, a questo giro sono presente due mop rotanti ed un sistema di pulizia ancora più efficiente.

La potenza è sempre di 4.000 PA (con un contenitore per lo sporco da 450 ml) mentre la batteria sale a 5.200 mAh.

Prezzo e disponibilità

I nuovi aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S10+ hanno debuttato nel sito ufficiale Global del brand ma per il momento mancano ancora i dettagli sul prezzo in Europa. Intanto i robot hanno fatto capolino in Malesia, rispettivamente a circa 272€ e 439€ al cambio attuale.

Infine non è dato di sapere con precisione in quali mercati arriveranno, quindi sarà necessario attendere maggiori informazioni da parte di Xiaomi.

