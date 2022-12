vivo X Flip: ecco come potrebbe essere il design del nuovo pieghevole

Dopo aver svelato l'esistenza del nuovo smartphone, un noto insider ha condiviso in rete anche i primi schemi e immagini concept che mostrano come potrebbe essere il design di vivo X Flip: primo pieghevole a conchiglia dell'azienda cinese.

Un nuovo leak svela i primi dettagli sul design di vivo X Flip

Digital Chat Station, noto insider attivo sulla piattaforma social Weibo, ha condiviso online lo schema ed un primo concept di quello che potrebbe essere il design del nuovo pieghevole a conchiglia di vivo, dopo aver lasciato trapelare ieri l'esistenza dello smartphone.

X Flip potrebbe avere un blocco fotocamera circolare, composto da tre differenti sensori ed un triplo flash LED, accompagnati dal logo ZEISS. Sotto il modulo fotocamera potremmo trovare un display a forma rettangolare, mentre sul lato destro potrebbe avere la presenza dei tasti volume e spegnimento.

Attualmente non abbiamo molti dettagli sulle possibili specifiche tecniche, se non l'indiscrezione che il chipset in dotazione potrebbe essere lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per quanto riguarda la data di lancio, la Cina potrebbe vedere l'arrivo di questo nuovo smartphone nei primi mesi del 2023 e solo in seguito arrivare, eventualmente, sui mercati internazionali.

