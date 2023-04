POCO C51 ufficiale: il budget phone completo e dal prezzo super

Come anticipato anche in precedenza, ecco che il nuovo budget phone della serie C del partner di Xiaomi è ufficiale. POCO C51 è un dispositivo economico, dal prezzo contenuto, ma in grado di regalare delle soddisfazioni grazie ad un comparto tecnico che si difende bene.

POCO C51 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, il dispositivo si ispira all'ex gamma top Xiaomi 11 anche se ovviamente si tratta solo di un fatto di stile. Il budget phone presenta una scocca in plastica, con il lettore d'impronte digitali posizionato al centro. Frontalmente trova spazio un display LCD da 6,52″ HD+ con un notch a goccia nella parte superiore (per ospitare la selfie camera da 5 MP).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di POCO C51 sono basate sul chipset Helio G36, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage; non manca la possibilità di sfruttare la Virtual RAM per ottenere 3 GB aggiuntivi. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W mentre il comparto fotografico offre una Dual Camera con un sensore principale da 8 MP.

Il resto delle caratteristiche comprendono Android 13 GO Edition lato software, un ingresso mini jack per le cuffie, Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Il dispositivo, come si evince, è un rebrand di Redmi A2+.

POCO C51 – Prezzo e uscita

Il nuovo POCO C51 è stato lanciato in India nelle colorazioni Power Black e Royal Blue, al prezzo di circa 95€ (ossia 8499 rupie).

