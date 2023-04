Uwant X100 costa meno della metà: la lavapavimenti top sotto i 200€!

Negli ultimi tempi si è dato molto spazio ai vacuum cleaner ciclonici: sono ormai in tutte le case e molti si affidano a modelli adatti anche a lavare il pavimento. Per questo, una soluzione come la lavapavimenti Uwant X100 è una scelta da valutare, grazie soprattutto all'offerta di Geekbuying con codice sconto ad un prezzo super competitivo per la categoria (con tanto di spedizione gratis dall'Europa).

Codice sconto Uwant X100: come risparmiare sulla lavapavimenti in offerta

La X100 è un modello che si presenta, nello stile, vicina alle lavapavimenti più quotate, con una composizione che porta il mop al termine della scopa, dotato di doppio roller e collegamento flessibile. Inoltre, è presente anche un sistema di accorciamento di peli al fine di non aggrovigliarli nei roller.

Passando alle opzioni intelligenti, abbiamo un sistema di rilevamento dello sporco smart, un display LED che permette di visualizzare le varie modalità e anche il supporto al controllo vocale tra dispositivo e utente. In più, abbiamo due serbatoi: uno di acqua pulita da 600 ml e uno per lo sporco sempre da 600 ml. Questo, abbinato alla batteria 4.000 mAh, garantisce fino a 50 minuti totali e su un'area da 300 m2.

La miglior occasione per risparmiare sulla lavapavimenti Uwant X100 arriva da Geekbuying: il dispositivo è in offerta con codice sconto ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Il prezzo scende sotto i 200€: un'occasione d'oro per mettere le mani su un prodotto top senza spendere una fortuna.

