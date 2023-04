Fotocamera? La vera novità di Xiaomi 13 Ultra sarà la porta USB

La prima cosa a cui viene da pensare quando si parla di Xiaomi 13 Ultra è senza ombra di dubbio la fotocamera. Da quando la compagnia cinese ha stretto un'alleanza strategica con Leica, ha detto al mondo intero di voler essere un punto di riferimento nel mondo della fotografia da smartphone. Ma proprio in quanto smartphone, non bisogna dimenticarci che ci sono anche altri aspetti importanti nel decretare la qualità di un telefono, come nel caso della porta USB.

L'arrivo di Xiaomi 13 Ultra potrebbe portare con sé una tanto attesa novità nell'hardware

Tempo addietro, il leaker Digital Chat Station portò sul piatto la notizia che Xiaomi stesse lavorando a quattro dispositivi dotati di USB 3.x con supporto DisplayPort. Uno di questi sarebbe proprio Xiaomi 13 Ultra, che finalmente accontenterebbe le richieste di coloro che da anni chiedono a Xiaomi di permettere ai suoi smartphone di trasferire più velocemente i dati; inoltre, il supporto DP significa poter essere utilizzati quando collegati a display esterni, e ciò apre le porte alla nascita di una vera modalità Desktop in stile Samsung, Huawei e Motorola, ma è ancora presto per dirlo.

La foto postata dall'insider rivela anche una presunta confezione contenente vari Xiaomi 13 Ultra, tutti nel taglio da 12/256 GB, anche se sicuramente ce ne saranno di ulteriori. Manca sempre meno al giorno della presentazione, e di foto ne abbiamo già viste di uno smartphone che si prospetta avrà memorie velocissime, una ricarica più rapida e un comparto fotografico sempre più avanzato.

