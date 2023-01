Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro e Huawei P60 Ultra: fotocamere a confronto

Non solo Samsung Galaxy S23 Ultra: durante la prima metà del 2022 assisteremo al lancio di tre camera phone altrettanto intriganti, cioè Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro e Huawei P60 Ultra. Tre smartphone che, in un modo o nell'altro, segneranno l'evoluzione della fotocamera su smartphone. E nell'attesa di scoprirli ufficialmente, un leak in rete ce ne svela quelli che sarebbero i sensori fotografici, dandoci modo di capire quali saranno le differenze hardware.

Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro e Huawei P60 Pro: ecco chi avrà i migliori sensori della fotocamera

Partiamo con quello che dovrebbe essere il più dotato fra i tre, ovvero OPPO Find X6 Pro, che sfoggerebbe una tripla fotocamera da 50+50+50 MP rispetto alla 50+50+13 MP di Find X5 Pro. Cambierebbero tutti e tre i sensori, partendo dal principale che sarebbe il Sony IMX989: a tal proposito, vi invito a leggere questo approfondimento sui sensori 1.0″-type; oltre al primario, verrebbe utilizzato il Sony IMX890 sia come ultra-grandangolare che come tele-obiettivo. Ecco le differenze rispetto al precedente modello in termini di dimensioni:

OPPO Find X6 Pro Primario Sony IMX989 da 1″-type con pixel da 1,6 µm Ultra-grandangolare e teleobiettivo Sony IMX890 da 1/1.56″ con pixel da 1 µm

OPPO Find X5 Pro Primario e ultra-grandangolare Sony IMX766 da 1/1.56″ con pixel da 1 µm Teleobiettivo Samsung S5K3M5 da 1/3.4″ con pixel da 1 µm



Passiamo poi a Xiaomi 13 Ultra, che come il camera phone OPPO manterrà lo stesso sensore Sony IMX989 introdotto proprio con il predecessore 12S Ultra. Al contrario degli altri due, però, dovrebbe avere una quadrupla fotocamera composta da tre sensori inediti Sony IMX858, con l'aggiunta quindi di un teleobiettivo 3X oltre a quello da 5X già presente su 12S Ultra; tuttavia, sia per l'ultra-grandangolare che per i due teleobiettivi il nuovo sensore dovrebbe avere dimensioni minori.

Xiaomi 13 Ultra Primario Sony IMX989 da 1″-type con pixel da 1,6 µm Ultra-grandangolare e teleobiettivi Sony IMX858 da 1/2.5″ con pixel da 0,7 µm

Xiaomi 12S Ultra Primario Sony IMX989 da 1″-type con pixel da 1,6 µm Ultra-grandangolare e teleobiettivo Sony IMX586 da 1/2″ con pixel da 0,8 µm



Infine c'è Huawei P60 Ultra, che dei tre sembrerebbe essere il meno dotato sotto il profilo hardware con la sua 50+50+64 MP. A partire dal sensore principale, che non sarebbe l'ampio IMX989 bensì l'inedito e più piccolo Sony IMX888, a cui si affiancherebbero l'IMX858 come ultra-grandangolare e l'OmniVision OV64B come unico teleobiettivo.

Huawei P60 Ultra Primario Sony IMX888 da 1/1.4″ e pixel da 1,x µm Ultra-grandangolare Sony IMX858 da 1/2.5″ con pixel da 0,7 µm Teleobiettivo OmniVision OV64B da 1/2″ con pixel da 0,7 µm

Huawei P50 Pro Primario OmniVision OV50A da 1/1.55″ e pixel da 1 µm Ultra-grandangolare OmniVision OV13B10 da 1/3.06″ e pixel da 1,12 µm Teleobiettivo OmniVision OV64B da 1/2″ con pixel da 0,7 µm B&W OmniVision OV40A da 1/1.7″ e pixel da 1 µm



Differenze a parte, sono tre camera phone che avranno tutti le proprie peculiarità: Xiaomi 13 Ultra e il suo doppio teleobiettivo, OPPO Find X6 Pro e l'utilizzo di sensori simili nelle dimensioni per fare foto simili su tutte le focali e Huawei P60 Ultra, che avrà sensori meno performanti per essere l'unico a dotarsi di apertura variabile.

