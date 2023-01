Xiaomi 13 Ultra: fotocamera svelata, tre nuovi sensori Sony

Se c'è così tanta curiosità attorno a Xiaomi 13 Ultra e alla sua fotocamera è sì per le ottime velleità multimediali del suo predecessore, ma anche e soprattutto perché ci sarà anche Global. A distanza di due anni dall'ultimo modello Ultra portato fuori dalla Cina (Mi 11 Ultra), ci apprestiamo a scoprire come sarà l'ultimo top di gamma privo di compromessi in casa Xiaomi. E ci sono tutte le premesse affinché sia uno dei migliori camera phone dell'anno.

Un leaker rivela quelli che dovrebbero essere i sensori della fotocamera di Xiaomi 13 Ultra

In precedenza si è vociferato di come la fotocamera di Xiaomi 13 Ultra possa avere novità importanti, come l'adozione per la prima volta dell'apertura variabile e della stabilizzazione Gimbal, ma le novità non finirebbero qua. Adesso ne conosciamo addirittura i sensori, con un tweet del leaker Ice Universe che ci rivela con esattezza le specifiche, partendo dal sensore Sony IMX989 da 1″ che porterà avanti il discorso avviato con 12S Ultra. Sappiamo che questo sensore è stato realizzato in collaborazione con Sony, e lo stesso potrebbe essere successo con l'inedito Sony IMX858, dato che lo troveremmo su tutti gli altri tre sensori del telefono.

50MP IMX858 0.6x + 50MP IMX989 1x + 50MP IMX858 3X + 50MP IMX858 5X 😺 — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

Avremmo così una configurazione quadrupla da 50+50+50+50 MP, composta da ultra-grandangolare, sensore principale e una coppia di teleobiettivi con zoom ottico 3x/5x. Xiaomi sarebbe quindi tornata sui suoi passi, riadottando un doppio teleobiettivo come accadde tre anni con Mi 10 Ultra ma poi sostituito da un singolo periscopiale su Mi 11 Ultra e 12S Ultra. Questo sarebbe un vantaggio, in quanto permetterebbe di avere anche uno zoom ottico su corto raggio (3x), più adatto per scatti in modalità Ritratto. Purtroppo non conosciamo ancora com'è fatto questo Sony IMX858 e non sappiamo quindi quanto sia grande come sensore, ma sappiamo che dovrebbe debuttare anche a bordo di Huawei P60.

