OnePlus 11 vs Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: quali sono le differenze

Lo scontro della prima metà dell'anno tra i vari brand di telefonia è cominciato: tutti i grandi marchi si stanno dotato dello Snapdragon 8 Gen 2 ed è solo questione di tempo prima di vedere una vera e propria “invasione”. In questo confronto OnePlus 11 vs Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro andiamo a scoprire tutte le differenze in termini di specifiche, design e prezzo tra alcuni dei modelli più piccanti del momento!

OnePlus 11 vs Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: tutte le differenze tra i top di gamma

Design a confronto

Partendo dalle differenze estetiche, i nuovi top di gamma di OnePlus e Xiaomi presentano cambiamenti marcati. OnePlus 11 adotta una modulo fotografico circolare, il quale va a fondersi con il frame perimetrale e risulta quasi separato dal resto della scocca. Il corpo è realizzato in vetro.

D'altro canto Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro offrono invece un modulo fotografico quadrato, posizionato nell'angolo in alto a sinistra. I flagship sono stati lanciati sia in vetro o ceramica (quest'ultima solo per il modello Pro) che in una versione in nano skin, ossia pelle sintetica.

OnePlus 11 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro

Passando alla parte frontale, tutti e tre gli smartphone sono dotati di uno schermo AMOLED: OnePlus 11 e Xiaomi 13 Pro presentano uno schermo con bordi curvi mente la versione 13 standard monta un display flat. Il punch hole degli Xiaomi è posizionato al centro mentre quello del top di OnePlus è nell'angolo in alto a sinistra del pannello. Il più piccolo del trittico è proprio Xiaomi 13, un vero e proprio top di gamma compatto (rispetto ai due giganti da 6,7″).

Specifiche a confronto

OnePlus 11 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Dimensioni 163,1 x 74,1 x 8,5 mm

205 grammi

Alert Slider 152,8 x 71,5 x 7,98 (vetro) e 8,1 mm (pelle veg)

189/185 grammi (ceramica/pelle veg) 162,9 x 74,6 x 8,38 (ceramica) e 8,7 mm (pelle veg)

229/210 grammi (vetro/pelle veg) Impermeabilità ❌ IP68 IP68 Display AMOLED E4 curvo

6,7″ QHD+ (3.216 x 1.440 pixel)

LTPO 3.0

20.1:9 a 525 PPI

120 Hz

campionamento a 360 Hz

1.300 nits

colore a 10 bit

Gorilla Glass Victus AMOLED E6 piatto

6,36″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 414 PPI

120 Hz

campionamento a 240 Hz

1.900 nits

colore a 8 bit

Gorilla Glass Victus AMOLED E6 curvo

6,73″ QHD+ (3.200 x 1.440 pixel)

LTPO 3.0

20:9 a 522 PPI

120 Hz

campionamento a 240 Hz

1.900 nits

colore a 10 bit

Gorilla Glass Victus Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4 nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

4 nm CPU 1 x 3,2 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz (A715)

2 x 2,8 GHz (A710)

3 x 2,0 GHz (A510) 1 x 3,2 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz (A715)

2 x 2,8 GHz (A710)

3 x 2,0 GHz (A510) 1 x 3,2 GHz Cortex-X3

2 x 2,8 GHz (A715)

2 x 2,8 GHz (A710)

3 x 2,0 GHz (A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Adreno 740 RAM 12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 128/256/512 GB UFS 4.0 128/256/512 GB UFS 4.0 Espandibile ❌ ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Fotocamera – 50 MP f/1.8, sensore Sony IMX890 da 1/1.56″, PDAF, OIS, Hasselblad

– Ultra grandangolare 48 MP f/2.2, IMX581

– Teleobiettivo 32 MP f/2.0, IMX709, zoom ottico 2X, OIS – 50 MP f/1.8, sensore Sony IMX800 da 1/1.49″, PDAF, Hyper OIS, obiettivo Leica

– Ultra grandangolare 12 MP f/2.2,

– Teleobiettivo 10 MP f/2.0, zoom ottico 3.2X, OIS – 50 MP f/1.9, sensore Sony IMX989 da 1/1″, PDAF, Hyper OIS, obiettivo Leica

– Ultra grandangolare 50 MP f/2.2, Samsung S5KJN1

– Teleobiettivo 50 MP f/2.0, zoom ottico 3.2X, OIS, Samsung S5KJN1 Selfie 16 MP f/2.4, sensore Samsung S5K3P9 da 1/3.1″ 32 MP f/2.0, sensore Omnivision OV32C da 1/3.2″ 32 MP f/2.0, sensore Omnivision OV32C da 1/3.2″ Batteria 5.000 mAh 4.500 mAh 4.800 mAh Ricarica 100W 67W 120W Ricarica wireless ❌ 50W (inversa 10W) 50W (inversa 10W) SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ Wi-Fi 6E Dual Band 6E Dual Band 6E Dual Band Bluetooth 5.3 5.3 5.3 NFC ✔️ ✔️ ✔️ GPS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC Dual GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ Infrarossi ❌ ✔️ ✔️ Software (al lancio) Android 13

ColorOS 13 (Cina)

OxygenOS 13 (Global) Android 13

MIUI 14 Android 13

MIUI 14

Le nostre recensioni ed approfondimenti

OnePlus 11 vs Xiaomi 13 vs Xiaomi 13 Pro: prezzo a confronto

Parlare del prezzo di OnePlus 11, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro potrebbe essere prematuro: per ora possiamo fare un confronto solo per il mercato cinese dato che i top di gamma non sono ancora stati lanciati in versione Global.

OnePlus 11 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro 8/128 GB ❌ 3.999 yuan (548€) 4.999 yuan (681€) 8/256 GB ❌ 4.299 yuan (585€) 5.399 yuan (722€) 12/256 GB 3.999 yuan (548€) 4.599 yuan (626€) 5.799 yuan (790€) 12/512 GB ❌ 4.999 yuan (681€) 6.299 yuan (858€) 16/256 GB 4.399 yuan (602€) ❌ ❌ 16/512 GB 4.899 yuan (671€) ❌ ❌

Osservando la tabella appare palese di come il più economico del trio sia OnePlus 11: parte dalla versione da 12/256 GB ma viene proposto allo stesso prezzo di Xiaomi 13 base da 8/128 GB.

Al momento non sappiamo quali saranno i prezzi per il nostro paese, quindi aggiorneremo questo approfondimento non appena i vari top di gamma arriveranno anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il