Xiaomi 13 e 13 Pro ufficiali: la next-gen top di gamma è qui

La nuova generazione di top di gamma Xiaomi è arrivata: dopo essere stata rinviata, la serie composta da Xiaomi 13 e 13 Pro è finalmente ufficiale. A partire dal 2020, l'offerta di top di gamma Xiaomi è stata ampliata, non proponendo più soltanto un modello ma più varianti per tutte le tasche. Vediamo quindi quali sono le novità per la fascia alta di Xiaomi, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati presentati ufficialmente: tutte le novità

Design e display

Altro giro, altra corsa: per l'ennesima volta, Xiaomi 13 e 13 Pro tagliano i ponti con la scorsa generazione, cambiando le carte in tavola dal punto di vista estetico. Non tanto davanti, dove ritroviamo il classico schermo punch-hole centrale, quanto sul retro, dove il modulo fotografico è stato nuovamente aggiornato. Il modulo della fotocamera è più squadrato ed offre un trittico di sensori affiancati dal doppio flash LED.

Xiaomi 13

Xiaomi 13 è quello che offre la maggiore varietà, presentandosi in una quantità di colorazioni mai vista prima per l'azienda cinese: Black, Light Green, Light Blue, Cement Gray, White, Flame Red, Hurricane Yellow, Jungle Green e Sapphire Blue. Si può anche notare un look squadrato, con un frame laterale piatto come gli ultimi melafonini. È più classica la selezione di colori (White, Black, Light Green e Light Blue) per il modello Pro e la sua scocca in ceramica, e c'è anche un'inedita versione in nano-pelle ideata per rendere la scocca repellente a sporco e ditate e allo scolorimento nel tempo.

Xiaomi 13 Pro

Altra novità di rilievo è la presenza della certificazione IP68, rendendo di fatto Xiaomi 13 e 13 Pro resistenti alla polvere e in grado di essere immersi in acqua senza subire danni permanenti. Una feature che avevamo già visto su 12S Ultra e che per la prima volta non è relegata ai soli modelli Ultra ma che ritroviamo anche su top di gamma di fascia più economica.

Xiaomi 13 ha uno schermo OLED piatto da 6,36″ Full HD+ a 120 Hz con quattro cornici ridottissime da soli 1.61 mm di spessore, oltre al sensore d'impronte sotto al display, supporto Dolby Vision, HDR10+, HLG e una luminosità massima di 1.900 nits. Passando al modello avanzato, Xiaomi 13 Pro monta un pannello curvo da 6,7″ 2K con tecnologia LTPO in grado di regolarsi dinamicamente da 1 a 120 Hz. Su entrambi i modelli troviamo il sensore di temperatura cromatica che regola la temperatura colore in base all'illuminazione ambientale

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Xiaomi 13 e 13 Pro sono ovviamente di fascia alta, specialmente se si guarda al chipset. I due top di gamma sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 2, il più recente SoC High-end di Qualcomm. È un SoC a 4 nm TSMC che contiene una rinnovata CPU ARMv9 octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 + 4 x 2,8 GHz A715/710 + 3 x 2,0 GHz A510) e una GPU Adreno 740, mentre lato memorie troviamo 8/12 GB di RAM LPDDR5X a 8.533 Mbps e 128/256/512 GB di tipo UFS 4.0 a 3.5 GB/s non espandibile.

Passando alla batteria, c'è una 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W sul modello base e da 4.820 mAh con ricarica 120W su quello Pro; su entrambi è presente la ricarica wireless a 50W (e inversa a 10W) e del chip proprietario Surge P2 a gestire il tutto. Questo risultato è stato possibile anche grazie alle tecnologie MCP Battery Packing e Silicon Anode Battery System di 3° generazione, grazie alle quali è stato possibile aumentare l'amperaggio delle batterie mantenendo una ricarica wireless così potente.

Inoltre, Xiaomi ha implementato la versione potenziata del motore di vibrazione CyberEngine, lo stesso di Redmi K50 Gaming, e non mancano speaker stereo con supporto Dolby Atmos, potenza aumentata del 100% rispettato alla serie 12 e tracciamento della testa. Il reparto connettività include supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, sensore IR, NFC e GPS a doppia frequenza. Infine, lato software l'introduzione di Android 13 avviene sotto forma della nuovissima MIUI 14.

Fotocamera

Arriviamo così al comparto fotografico, punto molto importante quando si parla di smartphone, specialmente top di gamma come in questo caso. La prima novità riguarda la partnership con Leica, introdotta col succitato 12S Ultra e che adesso abbraccia anche i flagship principali. La sinergia tocca sia l'hardware che il software, con l'utilizzo di lenti Leica e la realizzazione di un'app fotografica con calibrazioni e filtri appositi per ricreare lo stile cromatico Leica.

I dati tecnici indicano uno Xiaomi 13 con tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.0, il cui sensore primario Sony IMX800 è da 1/1.49″ con pixel da 1,0 µm, lenti 7P e la nuova stabilizzazione ottica applicata al sensore, denominata Hyper OIS; con esso ci sono un ultra-grandangolare a 120° e un teleobiettivo 3.2x con OIS. Come prevedibile, il vero asso nella manica lo abbiamo con Xiaomi 13 Pro e la sua 50+50+50 MP f/1.9-2.2-2.0, a partire dal sensore Sony IMX989 da 1″ ereditato da 12S Ultra. Il primario è accompagnato da due sensori Samsung JN1 da 1/2.76″, cioè un ultra-grandangolare da 115° e un teleobiettivo 3.2X con OIS e lente Leica Floating in grado di fungere anche da macro grazie a una distanza di messa a fuoco di 10 cm; frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP. Il tutto è supportato dal chip proprietario Surge C2, dedicato a migliorare le prestazione della fotocamera.

Xiaomi 13 – Scheda tecnica

Dimensioni di 152,8 x 71,5 x 7,98 mm per 185/189 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED 8-bit da 6,36″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con 419 PPI, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz Lettore d'impronte ottico nel display

(2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con 419 PPI, refresh rate a e campionamento del tocco a 240 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W e wireless da 50W (inversa da 10W)

con ricarica rapida da e da (inversa da 10W) supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, sensore IR, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C

tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.75-2.2-2.4 con HyperOIS, grandangolare a 120°, macro, teleobiettivo 3.2x con OIS e lenti Leica

f/1.75-2.2-2.4 con HyperOIS, grandangolare a 120°, macro, teleobiettivo 3.2x con OIS e lenti Leica selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,9 x 74,6 x 8,38 mm per 210/229 grammi

Certificazione IP68

Display LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con 521 PPI, refresh rate dinamico a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

da (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con 521 PPI, refresh rate dinamico a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz e protezione Gorilla Glass Victus Lettore d'impronte ottico nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 4.820 mAh con ricarica rapida da 120W e wireless da 50W (inversa da 10W)

con ricarica rapida da e da (inversa da 10W) supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, sensore IR, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C

tripla fotocamera da 50+50+50 MP f/1.75-2.2-2.4 con HyperOIS, grandangolare a 115°, teleobiettivo 3.2x con OIS e lenti Leica

f/1.75-2.2-2.4 con HyperOIS, grandangolare a 115°, teleobiettivo 3.2x con OIS e lenti Leica selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Xiaomi 13 e 13 Pro – Prezzo e uscita

Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati presentati oggi 11 dicembre al prezzo di partenza di 545€ (3.999 yuan) fino a quello di 681€ (4.999 yuan) per il modello base, salendo a 681€ (yuan) e fino a 858€ (yuan) per quello Pro. Ecco tutti i prezzi:

Xiaomi 13 8/128 GB: 3.999 yuan ( 545€ ) 8/256 GB: 4.299 yuan ( 585€ ) 12/256 GB: 4.599 yuan ( 626€ ) 12/512 GB: 4.999 yuan ( 681€ ) Xiaomi 13 Pro 8/128 GB: 4.999 yuan ( 681€ ) 8/256 GB: 5.399 yuan ( 722€ ) 12/256 GB: 5.799 yuan ( 790€ ) 12/512 GB: 6.299 yuan ( 858€ )



Non ci sono ancora informazioni sul lancio Global, ma è probabile che avrà luogo durante il Q1 2023. Se vi steste chiedendo quali saranno i prezzi in Italia, bisogna considerare che i prezzi cinesi aumentano di circa 40€, perciò possiamo ipotizzare un costo di circa 950€ per Xiaomi 13 e 1.150€ per 13 Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il