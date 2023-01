OnePlus 11 senza segreti, tra specifiche e nuove immagini dal vivo

Da qualche anno, la fascia alta del brand cinese ha cambiato i suoi connotati, e il prossimo top di gamma ne sarà l'ennesima dimostrazione. I tempi in cui la compagnia lanciava pochi modelli all'anno sono passati: soltanto nel 2022 abbiamo avuto qualcosa come 6 device, con una serie 10 orfana di un terminale base ma ricca di versioni differenti, visto anche il passaggio della serie Ace da OPPO a OnePlus. Vediamo quindi quali dovrebbe essere le novità del top di gamma OnePlus 11 tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Aggiornamento 02/01: OnePlus 11 si mostra in nuove immagini dal vivo prima del lancio ufficiale. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OnePlus 11: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo subito con una precisazione importante: la prossima generazione avrà solo un top di gamma e arriverà sul mercato solo come OnePlus 11, senza la dicitura Pro.

Il top di gamma potrebbe essere il primo smartphone dell'azienda ad offrire un corpo in ceramica supportato da una struttura in metallo. Per il pannello posteriore, OnePlus ha deciso di riproporre un modulo fotografico che si congiunge con il frame laterale, ma questa volta con una sezione circolare per contenere la sensoristica. Le colorazioni saranno nelle tonalità Volcanic Black e Forest Emerald: il modello nero sembra avere una cover ruvida in arenaria mentre la versione verde presenza una scocca lucida (presumibilmente in vetro o ceramica).

Evleaks ha mostrato il contenuto della confezione: il box rosso presenta il logo del brand e quello di Hasselblad mentre all'interno troviamo il dispositivo con una cover protettiva Black, lo spillo per lo sportellino delle SIM, caricatore e cavo di ricarica, un set di adesivi.

Passando alle varie caratteristiche, lo smartphone è stato certificato dall'ente TENAA con la sigla PHB110 e con tanti dettagli: il display sarà un'unità curva AMOLED da 6,7″ 2K (3.216 x 1.440 pixel), una soluzione LTPO 3.0 con profondità colore a 10 bit, protezione Corning Gorilla Glass Victus e sensore d'impronte integrato. Per il refresh rate si parla di un massimo di 120 Hz mentre la selfie camera trova spazio all'interno di un punch hole.

Resta l'Alert Slider, che sembra confermarsi esclusiva dei soli top di gamma di OnePlus. Il terminale misura 163,1×74,1×8,53 mm, per un peso di 205 grammi. I leak parlano della resistenza di tipo IP54, quindi – similmente a quanto avvenuto con OnePlus 10 Pro – non avremo l'impermeabilità IP68.

Caratteristiche e specifiche tecniche

È abbastanza scontato che a bordo di OnePlus 11 troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2, con processo produttivo a 4 nm TSMC dotato di CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 740. Lato memorie sono previsti tagli da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 4.0 non espandibile.

Il dispositivo è stato avvistato prima su Geekbench e poi sulla piattaforma di Antutu: nel secondo caso i benchmark segnano un valore di 1.341.080 punti (nelle configurazione da 16/512 GB), ossia il punteggio più alto registrato finora da un flagship con Snap 8 Gen 2. Di seguito vi riportiamo i punteggi di alcuni dei top del momento:

Xiaomi 13 Pro – 1.293.410

vivo X90 Pro+ – 1.283.457

iQOO 11 Pro – 1.333.490

Nubia Z50 – 1.255.000

Motorola X40 – 1.321.060

Per la batteria, avremo un'unità da 5.000 mAh (la singola cella è da 2.435 mAh) con ricarica rapida Warp Charge cablata aumentata da 80W a 100W e supporto a quella wireless (anche inversa). Non vedremo quindi la tecnologia da 150W presente a bordo del modello 10T, che forse ritroveremo a bordo del futuro 11T/11R.

Il reparto connettività comprenderebbe il nuovo modem Snapdragon X70 5G, oltre a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo a doppia frequenza e USB Type-C 3.1. Fra le specifiche aggiuntive troviamo anche speaker stereo, sistema di dissipazione a camera di vapore e Bionic Haptic Motor, un nuovo motore di vibrazione X-Axis che restituisce un feedback aptico migliorato.

Creato in collaborazione con AAC Technologies, vanta la regolazione della vibrazione, oltre 500 effetti di vibrazione e due tipi di vibrazione simultanei. Per quanto riguarda il software, è pressoché sicura la presenza dell'ultima OxygenOS 13 basata su Android 13.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OnePlus 11 è composto da una rinnovata tripla fotocamera Hasselblad. I sensori sono da 50 + 48 + 32 MP (confermati dal TENAA), comprensivi dell'inedito sensore primario Sony IMX890, lo stesso che troveremo su OPPO Find X6 Pro. Gli altri moduli sarebbero un ultra-grandangolare Sony IMX581 e un teleobiettivo Sony IMX709 con zoom ottico 2x e OIS; inoltre, nel database del TENAA si legge di una selfie camera da 16 MP.

OnePlus 11 – Scheda tecnica (provvisoria)

Dimensioni di 163,1×74,1×8,53 mm per 205 grammi

Certificazione IP54 (non confermata)

(non confermata) Alert Slider laterale

Display AMOLED curvo a 10-bit da 6,7″ 2K (3.216 x 1.440 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, LTPO 3.0, Gorilla Glass Victus, punch hole

(3.216 x 1.440 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, LTPO 3.0, Gorilla Glass Victus, punch hole Lettore d'impronte ottico nel display

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless

con ricarica rapida da e supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, USB Type-C 3.1

tripla fotocamera da 50 + 48 + 32 MP f/1.8-2.2-2.4 con IMX890, IMX581 grandangolare a 120°, macro, teleobiettivo IMX709 con zoom 2x con OIS, ottimizzazioni Hasselblad

f/1.8-2.2-2.4 con IMX890, IMX581 grandangolare a 120°, macro, teleobiettivo IMX709 con zoom 2x con OIS, ottimizzazioni Hasselblad selfie camera da 16 MP f/2.0

f/2.0 speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos sistema operativo Android 13 con OxygenOS 13

Prezzo e data d'uscita

La data di presentazione ufficiale di OnePlus 11 in Cina è fissata per il 4 febbraio, mentre per il lancio Global bisognerà attendere il 7 febbraio. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, per il momento non abbiamo una cifra precisa ma un insider indiano sostiene che il flagship costerà meno dell'attuale 10 Pro.

Mentre siamo in attesa di ulteriori novità sul dispositivo, già si parla anche di OnePlus 11R: ecco il nostro approfondimento dedicato.

