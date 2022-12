OnePlus 11 su Geekbench: performance super con Snapdragon 8 Gen 2

Il lancio del nuovo OnePlus 11 è previsto per i prossimi mesi, ma in queste ore sono emersi in rete nuovi dettagli sulle prestazioni grazie ad un test benchmark sulla nota piattaforma Geekbench. Grazie al nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2, questo smartphone si propone come uno dei migliori in arrivo sul mercato.

OnePlus 11 appare su Geekbench: le prestazioni non deludono grazie a Snapdragon 8 Gen 2

Come annunciato nelle scorse ore, l'azienda di Pete Lau presenterà ufficialmente OnePlus 11 (in versione Global) nel mese di febbraio, ma oggi possiamo offrirvi un primo assaggio delle prestazioni dello smartphone grazie ad un test benchmark apparso su Geekbench.

PHB110, numero modello di OnePlus 11, ha fatto segnare un punteggio di 1493 nel test single-core e 5112 nel test multi-core, grazie alla potenza di Snapdragon 8 Gen 2 a 3.2 GHz, la GPU Adreno 740 e ben 16 GB di RAM. Un punteggio che piazza il nuovo dispositivo firmato OnePlus in cima ai potenziali migliori smartphone del prossimo anno.

Vale la pena ricordare anche il comparto fotografico del nuovo OnePlus 11, dotato di sistema a tre ottiche: un sensore Sony IMX890 da 50 MP, accompagnato da 48 MP ultra-grandangolare e 32 MP con lente telescopica.

Non ci resta che attendere, quindi, il mese di febbraio 2023, quando finalmente il nuovo flagship di OnePlus potrà finalmente essere nelle nostre mani.

