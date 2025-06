Honor Magic V5: i primi sample foto sono impressionanti

Mancano solo una manciata di giorni al lancio di Honor Magic V5 e si intensificano le anticipazioni ufficiali: dopo la carrellata di leak la stessa compagnia cinese sta svelando man mano ulteriori dettagli. Ora tocca al comparto fotografico, con i primi sample del nuovo pieghevole (e il risultato finale è davvero di tutto rispetto).

Come scatta Honor Magic V5: ecco i primi sample della fotocamera

La casa cinese non ha ancora rivelato tutti i dettagli della fotocamera del pieghevole, ma sappiamo che è stata data un’attenzione particolare al teleobiettivo periscopico da 64 MP.

Proprio questo sensore è il protagonista indiscusso dei sample foto: Honor Magic V5 ci mostra di che pasta è fatto alle prese con degli scatti a distanza dedicati al mondo animale.

Il modulo è dotato di stabilizzazione ottica OIS e super zoom basato sull’intelligenza artificiale. Il risultato finale potete vederlo nelle immagini all’interno dell’articolo (oppure potete scaricare le foto nella qualità originale): i dettagli sono nitidi e precisi, i colori brillanti e vividi. Insomma, è impossibile non aspettarsi grandi cose dal resto del comparto.

Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di leak e dettagli ufficiali. L’evento di lancio è fissato per il 2 luglio in Cina mentre per l’Italia è probabile che ci sarà da attendere fino a settembre. E per chiudere in bellezza vi segnaliamo anche un video unboxing.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 25 giugno)